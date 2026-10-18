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Letos přijde změna času nezvykle brzy. Neubližuje pouze nemocným, ale i zdravým

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V noci na neděli 25. října 2026 se hodiny vrátí ze tří na dvě. Je to nejčasnější možný termín a hodina navíc může rozhodit i zcela zdravé jedince.
Letos přijde změna času nezvykle brzy. Neubližuje pouze nemocným, ale i zdravým

Letos přijde změna času nezvykle brzy. Neubližuje pouze nemocným, ale i zdravým

Zdroj: pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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