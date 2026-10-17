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Letos bylo v kraji potvrzeno téměř tisíc případů lymeské boreliózy, hlásí hygiena

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Dennívýzva
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Už 924 nahlášených a potvrzených případů lymeské boreliózy a rovných osmdesát případů klíšťové encefalitidy evidují v letošním roce jihočeští hygienici.
Letos bylo v kraji potvrzeno téměř tisíc případů lymeské boreliózy, hlásí hygiena

Letos bylo v kraji potvrzeno téměř tisíc případů lymeské boreliózy, hlásí hygiena

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 07:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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