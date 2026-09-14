Léto končí a tvoje pleť to ví: co má opravdu smysl změnit v podzimní rutině a co je jen beauty marketing

Často stačí ubrat agresi, přidat trochu hydratace a neudělat jednu klasickou chybu: poslat SPF na zimní dovolenou. Beauty průmysl miluje změnu sezony. Nová rutina. Nové sérum. Podzimní maska. Zimní olej. Pět kroků navíc, protože venku spadly tři listy. Pokožka ale samozřejmě kalendář nečte. Reaguje na prostředí.
Jak klesá teplota a vlhkost vzduchu a začíná se více topit, může pokožka ztrácet vodu rychleji a být sušší, napjatější či citlivější. Dermatologové proto doporučují péči přizpůsobovat podmínkám a v chladnějším a sušším období často přejít k šetrnější a více hydratační rutině. Neznamená to ale, že musíš vyhodit celou koupelnu.
Lehké letní gelové hydrataci možná přidej trochu váhy
Pokud ti gelový krém vyhovuje dál, není důvod ho měnit jen proto, že je září. Jestli ale cítíš po umytí pnutí, objevují se suchá místa nebo se make-up začne zachytávat na šupinkách, může dávat smysl hutnější krém.
AAD doporučuje u sušší pokožky spíš krémy nebo masti než velmi lehká lotion a zmiňuje například ceramidy či kyselinu hyaluronovou mezi běžnými hydratačními ingrediencemi. Nemusíš hledat krém s názvem „Autumn Repair Miracle“. Stačí krém, který tvojí pleti funguje.
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Možná zjemni čištění
V létě můžeš mít pocit, že potřebuješ odstranit pot, SPF, make-up a půl města. Na podzim může stejný silně odmašťující cleanser začít způsobovat pnutí.
Pokud je pleť po umytí nepříjemně stažená, není to důkaz, že je dokonale čistá. Je to spíš signál, že jí možná bereš víc, než potřebuješ. Šetrný cleanser bez výrazné parfemace může být na sušší období příjemnější volba.
Nedělej ze září festival kyselin
„Léto skončilo, konečně můžu všechny aktivní látky.“ A najednou retinoid. AHA. BHA. Peeling. Vitamin C. A za týden obličej, který protestuje proti kapitalismu i tobě osobně.
Pokud chceš po létě obnovit nějakou aktivní péči, přidávej produkty postupně. AAD u anti-aging péče přímo varuje, že přidání více produktů během několika dnů nebo týdnů může pleť podráždit. Kožní bariéra nepotřebuje podzimní bootcamp.
SPF nikam nejde
Možná nejdůležitější bod. Slunce nezmizelo s posledním Aperolem na zahrádce. AAD doporučuje širokospektrální SPF 30 nebo vyšší jako celoroční součást ochrany před sluncem.
Samozřejmě se množství času venku a intenzita UV záření během roku mění. Ale „je září“ není důvod hodit opalovací krém do krabice k plavkám.
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Nezapomeň na rty a ruce
Obličej dostává séra za cenu menší elektroniky. Ruce mezitím několikrát denně myjeme a rty olizujeme ve větru.
Jakmile začne být vzduch sušší, balzám na rty a krém na ruce mohou být dvě nejpraktičtější kosmetické věci celé sezony. AAD doporučuje suché rty chránit balzámem nebo petrolátem a hydratovat pokožku vždy, když je suchá. Nejsou sexy. Fungují.
Pokud pleť nic netrápí, nemusíš ji „restartovat“
Tohle je možná nejméně komerční rada ze všech. Jestli tvoje rutina pořád funguje, pleť není suchá ani podrážděná a cítíš se dobře, nemusíš na 1. září přepnout celý kosmetický systém.
Sezónní péče není povinnost. Je to reakce na skutečné změny pokožky. Takže místo otázky „co se nosí v skincare na podzim?“ zkus jednodušší.
Co moje pleť právě potřebuje? A jestli odpověď zní „vlastně nic nového“? Gratulujeme. Právě jsi ušetřila peníze.
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Zdroje: American Academy of Dermatology – Cold weather and your skin [1], American Academy of Dermatology – Dermatologists’ top tips for relieving dry skin [2], American Academy of Dermatology – Dry skin overview [3].