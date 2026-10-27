Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Letní policejní akce odhalila alkohol u více než 600 dětí, jedno nadýchalo přes tři promile

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Letošní ročník celostátní bezpečnostní akce ADAM, zaměřené na alkohol, drogy a mládež, přinesl znepokojivé výsledky. Od poloviny června do poloviny září policisté zkontrolovali 13…
dopravni-policie—pozitivni-druqwipe-2

dopravni-policie—pozitivni-druqwipe-2

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 10:03

Reklama
Další články z Náš REGION
Jablonec nad Nisou má favorita pro MHD do roku 2033
Jablonec nad Nisou má favorita pro MHD do roku 2033
Státní svátek ve Zlíně a Otrokovicích ožije historickými autobusy a trolejbusem
Státní svátek ve Zlíně a Otrokovicích ožije historickými autobusy a trolejbusem

Na státní svátek 28. října se cestující ve Zlíně a Otrokovicích mohou těšit na jízdu historickými vozy...

Požár garáže na Hradecku způsobila elektrokoloběžka, dva lidé skončili v nemocnici
Požár garáže na Hradecku způsobila elektrokoloběžka, dva lidé skončili v nemocnici

Pondělní ráno v Nechanicích na Hradecku přineslo dramatický zásah hasičů. Krátce po sedmé hodině vypukl v...

Nákladní vlak zastavil zabezpečovací systém u České Třebové, vlaky nabíraly zpoždění až 40 minut
Nákladní vlak zastavil zabezpečovací systém u České Třebové, vlaky nabíraly zpoždění až 40 minut

Na železničním koridoru u České Třebové na Orlickoústecku se v pondělí zastavil provoz. Příčinou bylo...

Rodiče žádají odvolání ředitele školy v Újezdu nad Lesy
Rodiče žádají odvolání ředitele školy v Újezdu nad Lesy

Měsíc po propuknutí epidemie salmonelózy v Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy se část rodičů...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.