Letíte dnes do Itálie? Stávky zasáhly Řím, Sardinii i Toskánsko, problémy čekají desetitisíce cestujících

Nejrozsáhlejší protest se týká palubního personálu společnosti easyJet v Itálii. Stávka je vyhlášena na 24 hodin, tedy od půlnoci do 23:59. Odlišný režim platí pro lety z a do Cagliari, kde je protest personálu easyJetu omezen na dobu od 11:00 do 15:00. Italská pravidla současně stanovují v letecké dopravě chráněná časová pásma, během nichž mají být zajištěny vybrané garantované spoje.
Problémy hlásí Řím i letiště v Toskánsku
Komplikace se neomezují pouze na jednu leteckou společnost. Na římských letištích Fiumicino a Ciampino je na celý den vyhlášena stávka zaměstnanců ADR Security. Další část pracovníků společnosti Aviation Services má stávkovat od 11:00 do 15:00. Ve stejném čase čeká čtyřhodinový protest také zaměstnance společností působících na letištích v Pise a Florencii.
Sardinie patří mezi nejvíce zasažené oblasti
Několik pracovních protestů připadá rovněž na sardinská letiště. V Cagliari je vedle omezení palubního personálu easyJetu naplánována také samostatná čtyřhodinová stávka části letištních zaměstnanců od 13:00 do 17:00. V Algheru je podle oficiálního italského registru vyhlášena celodenní stávka zaměstnanců společnosti Sogeaal. Celodenní protest byl oznámen také na letišti Olbia Costa Smeralda.
V Olbii zůstává situace nejistá
Právě vývoj v Olbii je pro cestující důležitý. Provozovatel letiště GEASAR uvedl, že italská Komise pro garanci výkonu práva na stávku ve veřejných službách vyzvala odborovou organizaci, aby plánovanou 24hodinovou akci odvolala. Letiště ale ve svém posledním zveřejněném oznámení nepotvrdilo, že byla stávka skutečně zrušena. Cestujícím proto doporučuje sledovat další informace prostřednictvím oficiálních kanálů letiště a své letecké společnosti.
Omezení se týká také letiště Milán Malpensa
Mezi 11:00 a 15:00 se protestní akce dotýká také části pracovníků bezpečnostních služeb na milánském letišti Malpensa. Jde přitom o letiště, které se dostalo do pozornosti už 10. září. Let easyJetu U23905 mířící z Milána do Prahy musel být tehdy ještě před odletem evakuován poté, co se na palubě objevil kouř a podle prvotních informací začala hořet powerbanka uložená v kabinovém zavazadle. Dnešní komplikace však s touto mimořádnou událostí nijak nesouvisejí a jejich příčinou jsou plánované pracovní protesty.
Cestující by měli kontrolovat svůj let ještě před cestou na letiště
Rozsah dnešních stávek neznamená automatické zrušení všech letů z dotčených letišť. Může ale vést ke změnám letového řádu, zpožděním nebo rušení jednotlivých spojů. Lidé, kteří mají 13. září naplánovaný let s easyJetem nebo cestují přes Řím, Pisu, Florencii, Cagliari, Alghero, Olbii či Milán, by proto měli před odjezdem na letiště zkontrolovat aktuální stav konkrétního spoje přímo u dopravce.