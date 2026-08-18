Letečtí cestující dlouho snášeli horší podmínky. Teď za pohodlí i služby platí stále víc

Noc z 19. na 20. února 2026 vypadala na mnichovském letišti jako scéna z katastrofického filmu, jen bez kamery a bez záchranářů. Silné sněžení zastavilo provoz, šest letadel Lufthansy zůstalo na pojezdových drahách a zhruba šest set cestujících se ocitlo bez informací, bez jídla, bez možnosti vystoupit. Autobusy, které měly lidi odvézt do terminálu, nepřijely. Nouzové varianty, které letiště mělo k dispozici (včetně hasičských vozidel v blízkosti), nikdo neaktivoval. Když se ráno otevřely dveře, Lufthansa i letiště mluvily o „řetězci okolností“.
Mnichov jako zvětšovací sklo
Společná
tisková zpráva letiště Mnichov a Lufthansy ze 27. února přiznala konkrétní selhání: chybějící pozemní přepravu, pozdní eskalaci na nouzové složky a nedostatečnou komunikaci s posádkami. Lufthansa se omluvila a nabídla finanční kompenzaci odstupňovanou podle délky plánované cesty. Policie mezitím předala případ státnímu zastupitelství v Landshutu. To ovšem věc v červenci 2026 uzavřelo, podle mluvčí nebyly dostatečné indicie pro trestní postih.
Trestní důsledky tedy žádné. Reputační škoda ale zůstala. A s ní i otázka, kterou si kladli cestující nejen v Mnichově: za co vlastně platím, když si koupím letenku?
Co je dnes v ceně letenky a co už ne
Odpověď závisí na tom, u koho a v jakém tarifu letíte. Rozdíly mezi nízkonákladovými a tradičními dopravci se přitom dramaticky zmenšily.
Lufthansa na evropských linkách od 28. dubna 2026 nabízí nový tarif Economy Basic. V základu je pouze osobní taška pod sedadlo. Kabinové zavazadlo, výběr sedadla i odbavený kufr, to vše za příplatek. Už dříve existující Economy Light přidává kabinové zavazadlo, ale odbavené zavazadlo a konkrétní sedadlo zůstávají placené. Standardní sedadlo stojí od 10 eur, místo s větším prostorem na nohy 25–40 eur.
U Ryanairu je v nejnižším tarifu jen malá taška 40 × 20 × 25 cm. Kdo chce víc, platí:
Standardní sedadlo: 4,50–15,50 eur Přední řady: 7–21 eur Sedadlo s větším prostorem na nohy: 11–33 eur 10kg kabinové zavazadlo dokoupené na letišti: 35,99–60 eur Nadměrné zavazadlo u brány: 70–75 eur Letištní odbavení (kdo zapomene online): 55 eur
Wizz Air drží totožnou logiku. Náhodné sedadlo je zdarma, konkrétní výběr je placený. Zavazadla, přednostní nástup, zrychlená kontrola, vše jsou samostatné produkty. A nejde o okrajový příjem: ve fiskálním roce 2025 tvořily doplňkové služby u Wizz Air 44,6 % celkových tržeb, tedy 37,08 eur na každého cestujícího.
Levnější letenka, dražší létání
Paradox dnešního letectví nejlépe ilustrují dvě čísla od
IATA. Pro rok 2025 asociace očekávala pokles průměrného výnosu z cestujícího o 4 % a reálnou průměrnou zpáteční letenku kolem 374 dolarů, zhruba o 40 % méně než v roce 2014. Současně ale předpovídala růst příjmů z doplňkových služeb o 6,7 % na 144 miliard dolarů celosvětově.
Letenka samotná tedy reálně zlevňuje. Celkový účet za cestu ale roste, protože se do něj přesouvá to, co dřív bylo v základu: zavazadlo, sedadlo vedle spolucestujícího, svačina, flexibilita změny termínu.
Tento model není nový. Lufthansa zavedla evropské tarifní rodiny Light/Classic/Flex už 1. října 2015. Ryanair tehdy inkasoval na doplňcích 15,39 eur na cestujícího. O deset let později je to 23,57 eur, nárůst o více než polovinu. A Lufthansa v roce 2026 tarif ještě dál „odlehčila“ přidáním Economy Basic. Směr je jasný: méně služeb automaticky, více služeb jako volitelný nákup.
Foto: Pixnio Co z toho plyne pro české cestující
Z Prahy i z Brna se létá podle stejných pravidel. Lufthansa má na pražském letišti silnou přítomnost, Ryanair i Wizz Air rovněž. Brno je orientované spíš na přímé lety Ryanairu bez přestupních vazeb. Kdo z Prahy přestupuje přes Mnichov na dálkové lety Star Alliance, mohl být únorovou nocí zasažen přímo; konkrétní počet českých cestujících mezi šesti sty postiženými se nám ale nepodařilo dohledat.
Praktická rada zní jednoduše: porovnávejte celkovou cenu cesty, ne holý základ. Lufthansa ve vyšších tarifech stále nabízí odbavené zavazadlo 23 kg v ceně a vyšší flexibilitu. Jenže kdo sáhne po nejnižším tarifu tradičního dopravce a přidá si zavazadlo a sedadlo, může skončit na stejné částce jako u nízkonákladovky, a někdy i výš.
Když selže i to minimum
Evropské nařízení EU 261/2004 ukládá aerolinkám povinnost péče: jídlo, pití, komunikaci, hotel při nutném přenocování a dopravu mezi letištěm a ubytováním. Po pěti hodinách čekání má cestující právo na vrácení ceny letenky. Paušální kompenzace 250, 400 nebo 600 eur závisí na délce trasy, ale nevzniká při mimořádných okolnostech, a silné sněžení mezi ně typicky patří.
V Mnichově ale nešlo jen o počasí. Selhala logistika, komunikace i aktivace nouzových plánů. Právě proto Lufthansa nabídla kompenzaci dobrovolně, nad rámec zákonného minima. Kdo se ocitne v podobné situaci, měl by okamžitě žádat palubní personál o písemné poučení o právech, dokumentovat čas a podmínky a schovávat účtenky za vše, co si musí zajistit sám.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková