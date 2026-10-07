Letecké katastrofy: Srážka 2 letadel nad Evropou měla devastující následky. Kvůli pár sekundám nikdo nepřežil

Letecké katastrofy: Srážka 2 letadel nad Evropou měla devastující následky. Kvůli pár sekundám nikdo nepřežilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: CAPTAIN RAJU / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Článek byl publikován 07.10.2026 07:53
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