Létání s dronem v Rakousku 2027: Češi nemusí dělat nové zkoušky, jednu věc ale často přehlédnouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Létání s dronem v Rakousku 2027: Češi nemusí dělat nové zkoušky, jednu věc ale často přehlédnou
Článek byl publikován 14.10.2026 08:17
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Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...Všechny články tohoto autora →
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