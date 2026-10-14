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Létání s dronem v Rakousku 2027: Češi nemusí dělat nové zkoušky, jednu věc ale často přehlédnou

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Foto: Magnific Létání s dronem v Rakousku v roce 2027 nebude pro českého pilota znamenat novou registraci ani další evropský „řidičák na dron“. Evropská pravidla platí napříč členskými státy EASA. To ale neznamená, že lze po přejezdu hranic jednoduše vytáhnout DJI z batohu a odstartovat. Český provozovatel používá v Rakousku svou registrační značku provozovatele. Stejně […]
Létání s dronem v Rakousku 2027: Češi nemusí dělat nové zkoušky, jednu věc ale často přehlédnou

Létání s dronem v Rakousku 2027: Češi nemusí dělat nové zkoušky, jednu věc ale často přehlédnou

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět dronů

Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...

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