Letadlo z New Yorku hlásilo při přistání závadu motoru. Na letiště v Miláně vyrazili hasiči i sanitky

K incidentu došlo v pátek 9. října 2026 na letišti Milán Malpensa v severní Itálii. Letadlo americké společnosti United Airlines absolvovalo transatlantický let z letiště Newark Liberty International Airport nedaleko New Yorku. Při závěrečném přiblížení k cílovému letišti zaznamenala posádka technickou nesrovnalost týkající se jednoho z motorů. Kapitán následně informoval řízení letového provozu a bylo rozhodnuto o aktivaci nouzových postupů.
Podle dostupných informací šlo o let UA 19, který zajišťuje pravidelné spojení mezi Newarkem a Milánem. Přesný charakter závady zatím není znám a nebylo potvrzeno, zda motor skutečně přestal pracovat, nebo palubní systémy pouze signalizovaly jeho nesprávnou činnost. Letadlo navzdory ohlášenému problému dokončilo přiblížení a bezpečně dosedlo na přistávací dráhu. Z dostupných zpráv nevyplývá, že by posádka musela provádět další mimořádný manévr.
Na letiště vyjely tři sanitky a další záchranné složky
Nouzové hlášení zaznamenalo oblastní operační středisko záchranné služby v 6:47 místního času. Na základě oznámení se rozběhla koordinovaná příprava na možné komplikace při přistání. Do pohotovosti byli uvedeni hasiči z provincie Varese, příslušníci karabiniérů z Gallarate a zdravotnické týmy. K letišti vyrazily tři sanitky Červeného kříže a vozidlo s lékařem z Varese. Záchranáři byli připraveni poskytnout pomoc cestujícím i posádce, pokud by si situace vyžádala jejich zásah.
Obavy se nakonec nenaplnily. Přistání proběhlo bez komplikací a nebylo hlášeno žádné zranění. Nejméně dvě sanitky ukončily výjezd bez převozu pacientů do nemocnice. Po ověření bezpečnosti letadla byl poplach odvolán. Mimořádná událost podle dostupných informací nezpůsobila ani významnější omezení provozu letiště.
Podezření na únik paliva se nepotvrdilo
Záchranné složky se během prvních minut zabývaly také možností úniku leteckého paliva. Takové podezření vyžaduje zvýšenou opatrnost zejména kvůli nebezpečí požáru. Následná kontrola však únik paliva vyloučila. Případ se tak obešel bez dalších bezpečnostních komplikací a letiště mohlo pokračovat v běžném provozu.
Přesná technická příčina problému s motorem zatím nebyla zveřejněna. Není proto možné určit, zda šlo o mechanickou poruchu, chybnou signalizaci některého z palubních systémů, nebo jiný technický problém. Dostupné zprávy rovněž neuvádějí počet cestujících na palubě ani potvrzené závěry následné technické kontroly letadla. Samotné bezpečné přistání tak ještě nevysvětluje, co závadu vyvolalo.
Nouzové přistání neznamená bezprostřední nebezpečí
Aktivace letištního záchranného systému představuje standardní preventivní postup při podezření na závažnější technickou závadu. Jeho smyslem je zajistit, aby hasiči a zdravotníci mohli v případě potřeby zasáhnout bez prodlení. Rozsah pohotovosti přitom nemusí odpovídat skutečné závažnosti poruchy, protože se stanovuje ještě před přistáním, kdy nejsou všechny okolnosti známé. Připravenost několika sanitek proto sama o sobě neznamená, že na palubě došlo ke zranění.
Moderní dvoumotorová dopravní letadla jsou navíc konstruována tak, aby za stanovených podmínek dokázala pokračovat v bezpečném letu a přistát i při vysazení jednoho motoru. Posádky podobné situace pravidelně nacvičují na leteckých simulátorech. To však neznamená, že lze technickou závadu podceňovat nebo bez vyšetření považovat za banální. V případě pátečního letu do Milána se mimořádná situace obešla bez zranění a provoz letiště se vrátil do normálu.
Použité zdroje: malpensa24.it, varesenoi.it, varesenews.it