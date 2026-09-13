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4 min

Letadélko z 3D tiskárny váží jen 15,6 gramů. Stačí čtyři sekundy klikou a bez baterie vydrží létat skoro minutu

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Britský inženýr vytiskl funkční model letadla, které po čtyřech sekundách točení ruční klikou letí asi 45 sekund, bez jediné baterie na palubě.
Letadélko z 3D tisku bez baterie

Letadélko z 3D tisku bez baterie

Zdroj: Tom Stanton
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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