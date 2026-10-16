Lesníci vydali naléhavé varování pro všechny návštěvníky lesa. Přehlédnutí nebezpečí může stát člověka život

V lesích může číhat mnoho nebezpečí, jejich existenci si lidé ani neuvědomují. Nedávno obletělo internet vidělo z jedné kamery, která lesní prostor trvale snímala.
Záznam ukazuje prasnici s mláďaty, jak hledají potravu. Hajní a další pracovníci lesní správy však důrazně upozorňují, že taková půvabná scenérie se může pro lidi poměrně snadno změnit ve výrazné nebezpečí. Na jaře totiž v lese přibývá mladých divočáků. Vlivem toho jsou prasnice obecně agresivnější a vůči svým potomkům také mnohem defenzivnější. Pro člověka, která se takovou matkou od selat setká, je to skutečná hrozba.
Matka, která chrání potomstvo
„Prasnice vedoucí svoje mláďata může být skutečně nebezpečná. Proč? Jako každá samice bude své potomky pečlivě bránit a člověk je pro ni hrozbou,“ zdůrazňují lesníci z inspektorátu Przedborów. Všichni z lesní správy proto apelují na kohokoli, kdo plánuje výlet do lesa, aby byl opatrný a na toho riziko opravdu pamatoval. Prase se totiž může skrývat i za velmi půvabnými kulisami, které se kamerou podaří zachytit. A co tedy dělat při setkání?
Narazíte-li na prasnici s mláďaty, zachovejte především klid a rozvahu. Nepanikařte a nedělejte žádné prudké pohyby. Zvolna ustupte, abyste ji zbytečně nedráždili a tudíž neriskovali její útok. Myslivci také připomínají, že les, ač obklopený civilizací, je stále divoké místo. Je to přirozené prostředí zvěře a je třeba ho takto respektovat. Jakmile se přiblížíte k divočákům a narušíte jejich osobní prostor, může to mít velmi kritické následky.
Nečekaný objev v lese zaskočil nejen myslivce, ale i širokou veřejnost
Od ohroženého druhu po vážného škůdce
Nejen, že je prase divoké nejrozšířenějším zástupem své čeledi. Díky zásahu člověka jde také o nejrozšířenějšího savce vůbec. V průběhu staletí se areál jeho rozšíření dosti měnil. Dříve bylo běžné v Dánsku, Irsku, Norsku či Egyptě, kde je dnes skoro vyhubeno. Někam bylo naopak zavlečeno a hojně zde prosperuje. Od poloviny 20. století však prase znovu osídlilo původní oblasti, na mnoha místech je tak stále vnímáno jako přemnožený druh.
I když není zcela jistý populační trend, početnost v mnoha místech rapidně stoupla. Z přemnoženého druhu se tak stal vážný škůdce. Tento demografický růst se týká i Česka. Zajímavé je, že právě u nás byla prasata divoká do 18. století prakticky vyhubena, našli jste je pouze v oborách. Teprve po 2. světové válce se objevila jako volně žijící. Uprchla totiž ze zrušených obor, další byli migranty z původních území Bavorska nebo právě Polska.
Zdroj: Webniusy
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