Lesní hlídky smí zastavit vaše auto a prohledat náklad. Stačí podezření, že vezete dřevo bez povolení, a předají vás policii

Lesní hlídky smí zastavit vaše auto a prohledat náklad. Stačí podezření, že vezete dřevo bez povolení, a předají vás policiiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Lesní hlídky smí zastavit vaše auto a prohledat náklad. Stačí podezření, že vezete dřevo bez povolení, a předají vás policiiZdroj: Jan Walldén / Creative Commons / CC BY-SA
Článek byl publikován 18.10.2026 08:10
Podzimní vřes často chřadne kvůli vápníku z vodovodu. Pomůže zakyselující hnojivo přidané do zálivky a...
Odborník Matjaž Mastnak radí nejpozději v listopadu obrat růže do posledního lístku a vyhrabat i zem pod...
Sáček jedlé sody stojí v obchodě i pod deset korun. Pod rybízem může na podzim posloužit jako levná...
Kněžice se v říjnu derou do bytů škvírami u oken. Levnou obranu nabízí česnekový sprej: dávka ze dvou...
Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →