Lepší než jakákoli klimatizace: řecká metoda ochladí až o 20 stupňů

Když se dům změní v pec
Stojíte uprostřed obývacího pokoje, vzduch je těžký a nehybný. Stažené žaluzie už dávno kapitulovaly před sluncem a jakmile se jednou celý dům prohřeje, teplotu zpátky dolů nedostanete. Klimatizace běží naplno, účty za elektřinu rostou a přesto máte pocit, že se pohybujete v troubě rozehřáté na pečení.
Jenže existuje místo, kde se s tímto problémem vypořádali dávno předtím, než někdo vymyslel kompresor. Na řeckých ostrovech Santorini nebo Mykonos nepostavili ty charakteristické bílé domky jen proto, aby dobře vypadaly na instagramových fotkách turistů. Za každou křídově bílou fasádou se skrývá staletí stará znalost toho, jak ochránit interiér před intenzivním středomořským sluncem.
Proč řecké zdi nesálají žár
Když se na řeckých ostrovech blížilo léto, obyvatelé vytáhli vápno a natřeli své domy nabílo. Nebylo to kvůli kráse, ale kvůli přežití. Podle profesora architektury Mata Santamourise z Univerzity Nového Jižního Walesu může tento přístup přinést ohromující výsledek – povrchová teplota stěn je během dne až o 15 až 20 stupňů nižší než u tmavých fasád.
Princip je jednoduchý: bílá barva odráží velkou část slunečního záření místo toho, aby ho absorbovala ve formě tepla. Zatímco tmavá zeď se mění v radiátor, bílá zůstává relativně chladná i když je slunce vysoko na obloze. Původně kykladští obyvatelé natírali své domy postavené z tmavého kamene vápenným nátěrem právě proto, aby odrážely světlo.
Samotná barva ale není všechno. Profesor stavební fyziky Staf Roels z KU Leuven vysvětluje, že klíčovou roli hrají i masivní, silné zdi. Ty fungují jako tepelný nárazník – pomalu absorbují teplo a brání jeho rychlému pronikání dovnitř.
Zdi fungují jako jakýsi nárazník, pomalu absorbují teplo a pomáhají zabránit jeho rychlému pronikání do domu.
Pokud na okamžik otevřete dveře, chladné stěny jakoby nasají přicházející teplý vzduch. Teprve pozdě večer, když se venku už dávno ochladilo, jsou stěny nasycené a začínají vydávat teplo zpět. Do té doby ale interiér zůstává příjemně chladný.
Celá vesnice jako chladicí systém
Architekt Christos Floros popisuje, že tradiční řecká architektura se důsledně zaměřuje na ochranu před teplem v každém detailu. Malá okna minimalizují prostor, kterým může pronikat žár. Uzamykatelné okenice umožňují regulovat světlo a teplo podle denní doby. A úzké, klikaté uličky mezi domy nejsou jen malebné – vedou vítr skrz osady a vytvářejí přirozené proudění vzduchu.
Charakteristický bílo-modrý vzhled domů na Santorini či Mykonosu dnes není jen volbou obyvatel. Od roku 1955 je nařízeno zákonem kvůli zachování jednotného rázu a kulturní identity ostrovů. K bílým stěnám neodmyslitelně patří modré okenice a dveře – původně se k nátěru používala modrá barva zvaná loulaki, o které si místní mysleli, že díky svému složení odpuzuje hmyz.
Jenže tato metoda není univerzálně použitelná všude.
Domy v Evropě mají obvykle dobře izolované duté stěny, izolace už přebírá funkci, kterou v Řecku plní silné kamenné zdi, takže barva fasády hraje jen minimální roli. V zimě by zde tlusté bílé zdi mohly dokonce škodit, protože by odčerpávaly teplo z interiéru.
Co funguje na domě, funguje i v autě
Princip odrazu tepla je stejně důležitý pro automobil jako pro dům. Každý, kdo někdy zaparkoval vůz na rozpáleném slunci, zná ten problém. Tmavé auto se uvnitř změní v peklo, zatímco světlé nebo bílé zůstává znatelně chladnější.
Výzkum potvrzuje, že interiér bílého auta se na slunci zahřívá výrazně méně než u černého vozu. Teplotní rozdíl může dosáhnout několika stupňů, což v parném letním dni znamená rozdíl mezi snesitelným a dusivým nástupem do kabiny.
Pro ty, kdo jezdí v teplém klimatu nebo často parkují na slunci, není volba barvy jen estetickou záležitostí. Kromě barvy laku existuje řada opatření, která aplikují řecký princip zadržování tepla i na automobil. Sluneční clona za čelním sklem odráží světlo dřív, než dosáhne palubní desky, podobně jako zavřené okenice řeckého domu. Tónovaná skla snižují přísun tepla a světlé čalounění zůstává chladnější než tmavá kůže nebo látka.
Jádro řeckého principu spočívá v tom, že žár nejlépe zastavíte venku, dřív než vůbec pronikne dovnitř. To platí pro auto stejně jako pro dům. Parkování ve stínu, použití sluneční clony a volba světlých barev udrží vozidlo chladnější, aniž by klimatizace musela hned běžet na plné obrátky.
Zdroje článku: racing.nl, ruhr24.de, phys.org, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová