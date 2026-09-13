Lepší film v televizi tento týden neuvidíte: Dnes ve 20:00 vytáhne Nova Cinema absolutní hvězdnou komedii

Nudné předměstí Montrealu, váš život je v troskách, drtí vás dluhy a manželka je nesnesitelná. Toužíte jen po klidu. Pak se do sousedního domu nastěhuje muž s chladným pohledem.
Velmi rychle zjistíte pravdu. Váš nový soused je legendární nájemný vrah na útěku, před kterým se třese celé podsvětí. Roztočí se nebezpečný kolotoč intrik a zrady. V sázce jsou miliony dolarů a váš vlastní život.
Před natáčením se odehrála bizarní situace. Jeden z hlavních představitelů se marně snažil dovolat budoucímu parťákovi. Když neuspěl, nechal mu na záznamníku žertovný vzkaz o sekání končetin a zapalování domů. Tvůrce to natolik pobavilo, že vzkaz okamžitě zakomponovali přímo do scénáře.
Když se zubař setká s legendárním zabijákem
Tento geniální mix napětí a humoru přináší kultovní černá komedie Můj soused zabiják z roku 2000. V režii Jonathana Lynna se zde rozehrává brilantní partie. V hlavních rolích excelují Bruce Willis jako chladnokrevný Jimmy a Matthew Perry jako neurotický zubař Nicholas ‚Oz‘ Oseransky.
V dalších rolích skvěle sekundují Rosanna Arquette, Michael Clarke Duncan, Natasha Henstridge, Amanda Peet a Kevin Pollak. Scénář napsal Mitchell Kapner.
Osudová sázka, která přepsala televizní historii
Během natáčení byl Matthew Perry tak pevně přesvědčen o úspěchu filmu, že se vsadil s Brucem Willisem. Willis byl skeptičtější a sázku přijal. Perry tvrdil, že film hned po premiéře ovládne americká kina.
A měl pravdu. Snímek byl po tři týdny jedničkou v USA a Willis musel splnit slib. Trestem za prohranou sázku bylo hostování v legendárním seriálu Přátelé. Willis zde ztvárnil otce Rossovy přítelkyně. Jeho výkon byl natolik fantastický, že za něj získal prestižní cenu Emmy.
Kolem hostování dodnes koluje populární mýtus. Mnozí tvrdí, že Willis hrál zadarmo. Pravdou je, že pravidla amerických odborů SAG takový postup striktně zakazují. Willis proto dostal minimální odborovou sazbu, ale celý výdělek do posledního centu daroval pěti charitativním organizacím, včetně nadací na boj proti AIDS a organizací pořádajících dětské tábory
Skrytá chemie bez jediného společného slova
Snímek nabízí celou řadu filmařských lahůdek. Věděli jste, že Bruce Willis a Natasha Henstridge hrají manželský pár, ale jejich postavy se na plátně ani jednou osobně nesetkají? Během celé 99minutové stopáže spolu nepromluví jediné slovo. Přesto je jejich vztah klíčovým motorem celého děje.
Nedělní večer plný černého humoru
Jestli máte chuť na film, který dokáže během několika minut vystřídat napětí, akci a pořádně černý humor, Můj soused zabiják je na nedělní večer jako dělaný. Připravte si popcorn, pohodlně se usaďte a nechte se vtáhnout do příběhu, ve kterém obyčejný zubař rozhodně nemá obyčejného souseda.
Černou komedii Můj soused zabiják můžete sledovat v neděli od 20:00 na Nova Cinema.
Zdroje článku: csfd.cz, dailynebraskan.com, businessinsider.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá