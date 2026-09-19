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Lepicí páska dokáže zbavit vejce skořápky během několika vteřin. Nenápadný trik výrazně urychlí nepříjemnou práci

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Loupání vajec je jeden z největších strašáků v kuchyni. Existuje však několik triků, jak tento úkol elegantně zvládnout. Pomůže vám obyčejná lepicí páska.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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