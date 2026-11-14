Leo Express spojí Polsko, Česko a Německo jedním vlakem na 1 300 km. Nízkou cenu umožňuje sdílení kolejí bez vlastní infrastruktury

Na pražském hlavním nádraží je půl jedenácté večer, když k nástupišti dojíždí souprava, která má za sebou deset hodin jízdy. V poledne v Přemyšli nastoupili lidé, kteří přijeli od ukrajinské hranic, v Krakově přibyli studenti a v Ostravě cestující s kufry na letiště. Z Prahy vlak pokračuje nocí přes Drážďany a Lipsko a krátce po sedmé ráno staví ve Frankfurtu. Celou cestu obstará jediný vlak a jízdenka třídy Economy začíná na 239 Kč. Tak nízká cena je možná díky modelu, ve kterém dopravce nevlastní ani metr kolejí. Linku jsme rozebrali od ekonomiky přes jízdní řád až po srovnání s autobusem a letadlem.
Sdílení kolejí: jak soukromý dopravce jezdí po cizí síti
Odborně se tomu říká otevřený přístup, anglicky open access. Evropská železnice stojí na oddělení dvou světů. Na jedné straně jsou správci infrastruktury, kteří udržují tratě, nádraží a zabezpečovací zařízení. Na druhé straně dopravci, kteří po této síti posílají vlaky. Podle přehledu železničního trhu
Evropské komise má přidělování kapacity, licencování i zpoplatnění probíhat neutrálně, aby se k síti dostali i noví hráči.
Leo Express si tedy kupuje přístup. Žádá o vlakové trasy, tedy časová okna na konkrétních úsecích, a za jejich využití platí. V Německu tyto platby popisuje regulátor Bundesnetzagentur: poplatek za použití kolejí, za zastavení ve stanicích a za další služby infrastruktury. O bezplatné sdílení tedy rozhodně nejde. Jde o pronájem, jehož cena se odvíjí od délky trasy, typu tratě a počtu zastávek.
Pro polský úsek potřeboval dopravce zvláštní povolení. Polský drážní úřad UTK vydal rozhodnutí o otevřeném přístupu na trase z Přemyšle na frankfurtské letiště, které je zveřejněné v
úředním věstníku UTK a platí až do 14. prosince 2030. Dopravce tím získal jistotu na několik let dopředu, což u linky s takovými rozběhovými náklady hraje velkou roli. Proč jízdenka za 239 Kč vychází i na 1 300 kilometrech
Klíč leží v rozložení investic. Nejdražší část železnice tvoří koleje, mosty, tunely a nádraží a ty zůstávají ve správě veřejného sektoru. Leo Express proto nemusí splácet stavbu koridoru přes Ostravu ani modernizaci drážďanského nádraží. Soutěží tím, co má ve vlastních rukou: vozidly, obsazeností, službami a cenotvorbou.
Částka 239 Kč, respektive 9,90 eura, je vstupní dynamický tarif. Platí pro omezený počet míst, závisí na datu a s rostoucí poptávkou stoupá. Stejný princip uplatňují aerolinky i Včasné jízdenky Evropa Českých drah, které podle dopravce nabízejí například jízdu z Prahy do Drážďan od 272 Kč nebo z Prahy do Berlína od 420 Kč.
Podle nás je cena silná hlavně marketingově. Samotná jízda po kolejích stojí peníze a poplatky správcům tvoří nemalou položku. Dopravce ale prodává volná místa ve vlaku, který jede tak jako tak, a každý další cestující zlepšuje bilanci spoje. Otevřený přístup snižuje kapitálovou zátěž dopravce, a právě proto si Leo Express může dovolit nalákat lidi na lidovou cenu a dorovnat ekonomiku dražšími jízdenkami v plných termínech.
Trasa a jízdní řád: z Přemyšle přes Ostravu a Prahu k letišti
Vlak propojuje tři zcela odlišné regiony. Polský úsek vede přes Řešov, Tarnov a Krakov do Bohumína. Českem projíždí souprava přes Ostravu, Olomouc, Zábřeh na Moravě, Ústí nad Orlicí, Pardubice, Prahu, Kralupy, Ústí nad Labem a Děčín. V Německu následují Bad Schandau, Drážďany, Lipsko, Výmar, Erfurt, Gotha, Eisenach, Fulda, Hanau, Offenbach a nakonec Frankfurt.
Pro české cestující jsou podstatné tyto časy ve směru na Frankfurt:
Stanice Odjezd Ostrava-Svinov 18:14 Olomouc hl. n. 19:21 Pardubice hl. n. 20:52 Praha hl. n. 22:32 Ústí nad Labem hl. n. 0:02 Děčín hl. n. 0:50 Frankfurt (Main) Süd příjezd 7:22
Opačným směrem vyráží vlak ze Frankfurtu v 15:03, Prahou projíždí v 1:17 a do Ostravy přijíždí před půl šestou ráno. Celá trasa z Přemyšle zabere zhruba 19 hodin.
Výchozí bod nebyl zvolen náhodou. Přemyšl je hlavní železniční brána na Ukrajinu a dopravní uzel východního Polska. Generální ředitel Leo Express Peter Köhler opakovaně zdůrazňoval, že linka míří na lidi z Ukrajiny, z polských měst podél trasy i z Česka, Saska a Durynska. Ranní příjezd do Frankfurtu pak cílí na ty, kdo pokračují letadlem do světa. Původní oznámení na webu Leo Express výslovně počítalo se zastavením přímo na frankfurtském letišti.
Jedno omezení stojí za pozornost. Cestovat jen po Česku lze pouze částečně: jízdní řád neumožňuje vnitrostátní přepravu do Děčína, Kralup nad Vltavou a Ústí nad Labem ani z nich. Linka slouží především mezinárodnímu cestování, pro výlet z Pardubic do Ústí se nehodí.
Vlakem, autobusem, nebo letadlem do Frankfurtu
Na trase z Prahy do Frankfurtu se nová linka střetává se třemi zavedenými alternativami:
Způsob dopravy Doba cesty Cena od Přestup Leo Express (noční vlak) cca 8 h 50 min 239 Kč ne FlixBus od 6 h 55 min 658 Kč ne Vlak DB/ČD od 7 h cca 2 500 Kč (konkrétní termín) alespoň jeden Přímý let cca 1 h 5 min ve vzduchu podle aerolinky ne
Letadlo vyhrává rychlostí. Mezi Prahou a Frankfurtem létá podle serveru FlightConnections kolem 54 přímých spojů týdně. K hodině letu se však přičítá cesta na Ruzyni, odbavení a bezpečnostní kontrola. Cesta autobusem je kratší než nočním vlakem a vyjde zhruba na trojnásobek vstupní ceny Leo Expressu. Deutsche Bahn na svém webu sama uvádí, že přímý vlak mezi Frankfurtem a Prahou běžně nejede a cestující musí minimálně jednou přesedat.
Největší přednost nové linky proto nespočívá v rychlosti, ale v kombinaci nízké vstupní ceny, nočního přesunu, během kterého člověk neztrácí den, a příjezdu do německého dopravního uzlu bez přestupu. Kdo večer odjede z Prahy, ráno může sedět na schůzce ve frankfurtské finanční čtvrti nebo pokračovat dálkovým letem. Ušetří přitom za hotel i za letenku z Prahy. Podle nás se tu otevírá nejzajímavější segment: Češi, kteří odlétají z Frankfurtu do zámoří a dosud tam museli přijet den předem.
Lehátko, snídaně a Wi-Fi: na co se připravit
Základní třída Economy znamená cestu vsedě v modernizovaných vozech s klimatizací, Wi-Fi a zásuvkami. Jídlo se dokupuje z palubního menu. Na noční úsek z Prahy do Frankfurtu to stačí lidem, kteří dokážou usnout v křesle; celou trasu z Přemyšle si v sedačce užije spíš otrlý cestovatel.
Proto přibyly lehátkové vozy Economy Sleeper. Kupé je pro jednoho až čtyři cestující a v ceně od 899 Kč je snídaně, láhev vody, hygienický balíček, maska na oči a špunty do uší. Vozy zvýšily kapacitu spoje o 32 míst. Klasické hotelové lůžko s vlastní umývárnou nečekejte, na osmihodinový spánek mezi Prahou a Frankfurtem ale lehátko poslouží dobře.
Třída Business začíná na 599 Kč. Na trasách delších než 110 kilometrů zahrnuje jedno jídlo z menu třídy Business a dva nealkoholické nápoje, případně jeden alkoholický. Jízdenky se prodávají na webu a v aplikaci dopravce. Konkrétní ceny pro kratší úseky, třeba z Prahy do Drážďan nebo do Lipska, ukáže až rezervační systém.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková