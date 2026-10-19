Lenovo Yoga Tab Gen 2 vydržel na jedno nabití celých 41 hodin. Ve Wi-Fi testu měl dvakrát delší výdrž než iPad Air

Měření provedl německý portál Notebookcheck. Yoga Tab Gen 2 prošel stejnou sadou testů jako iPad Air 11 s čipem M4 a Xiaomi Pad 8 Pro, takže výsledky lze přímo porovnat. Evropské uvedení tabletu Lenovo oznámilo 3. září 2026 na berlínském veletrhu IFA. Základní cena je 649 eur včetně DPH, po přepočtu přibližně 15 800 Kč.
Vlastní tabulky Lenova slibují při brouzdání zhruba poloviční výdrž
Notebookcheck měří výdrž ve více scénářích. Nejšetrnější z nich simuluje čtení při velmi nízké zátěži, další procházení webu přes Wi-Fi a poslední intenzivní zatížení procesoru i grafiky. Hodnota 41 hodin pochází z prvního scénáře. Pro běžné používání s vyšším jasem a spuštěnými aplikacemi proto nemá velkou vypovídací hodnotu.
Výrobce je ve svém technickém listu PSREF opatrnější. Slibuje až 12,88 hodiny prohlížení webu, což je zhruba polovina z 24,1 hodiny, které Notebookcheck naměřil ve Wi-Fi testu. Kdo si chce představit, kolik tablet vydrží během obyčejného dne, má v údajích výrobce spolehlivější vodítko než v naměřených 41 hodinách.
Pro streamování z YouTube Lenovo uvádí až 15,12 hodiny, tedy přes patnáct hodin videa na jedno nabití u kompaktního tabletu.
O kolik iPad Air zaostal ve všech třech měřeních Notebookchecku
V režimu čtení vydržel iPad Air 11 s čipem M4 25,4 hodiny, takže mu Yoga Tab Gen 2 nadělil zhruba o 60 % víc času. Ve Wi-Fi testu se náskok ještě zvětšil. Lenovo zvládlo 24,1 hodiny a iPad 12 hodin, tedy přesně polovinu.
Při plné zátěži procesoru a grafiky vydržel Yoga Tab Gen 2 5 hodin, iPad Air 3,9 hodiny. Náskok Lenova tak s rostoucí zátěží klesá, z dvojnásobku ve Wi-Fi testu na zhruba 28 % při plném vytížení. Na celodenní stříhání videa nebo hraní náročných her bez nabíječky pět hodin nestačí ani jednomu z obou tabletů. Lenovo navíc poměrně krátkou výdrž v nejnáročnějším scénáři nevyvažuje vyšším výkonem.
Xiaomi Pad 8 Pro se v režimu čtení k Lenovu přiblížil s výsledkem 37,2 hodiny. Ve Wi-Fi testu ale vydržel 20,4 hodiny, téměř o čtyři hodiny méně. Údaj pro plnou zátěž u něj Notebookcheck neuvádí. Výpočetním výkonem má navrch iPad, protože čip Apple M4 je výkonnější než MediaTek Dimensity 9500s v tabletu Lenovo. iPadOS k tomu nabízí širokou nabídku aplikací optimalizovaných pro tablety.
11 000 mAh v tabletu, který váží jen o 16 gramů víc než iPad Air
Za výsledky stojí hlavně baterie s kapacitou 11 000 mAh. iPad Air 11 M4 má 7 606 mAh, Yoga Tab Gen 2 tedy nabízí zhruba o 45 % větší kapacitu. Ani Samsung Galaxy Tab S11 s 8 400 mAh, ani Xiaomi Pad 8 Pro s 9 200 mAh se k ní nepřibližují.
Na rozměrech se větší baterie téměř neprojevila. Yoga Tab Gen 2 váží přibližně 480 gramů, iPad Air 464 gramů. V nejtenčím místě měří Lenovo 6,2 mm proti 6,1 mm u iPadu. U modulu fotoaparátu tloušťka narůstá na 8,56 mm. Šestnáct gramů a desetina milimetru jsou za o 45 % větší baterii zanedbatelný rozdíl.
Za 649 eur bez mobilních dat a bez výstupu na monitor
Displej má úhlopříčku 11,1 palce a obnovovací frekvenci 144 Hz. Úložiště typu UFS 4.0 má kapacitu 256 GB a kartou microSD se dá rozšířit až o 2 TB, což řada konkurentů neumožňuje. Tablet podporuje také Wi-Fi 7.
Mobilní připojení chybí. Tablet nemá modul WWAN, takže mimo dosah Wi-Fi zbývá hotspot z telefonu. Podle Notebookchecku navíc nepodporuje obrazový výstup přes USB-C. Kdo chce tablet připojit k externímu monitoru a používat ho jako pracovní stanici, naráží tu na jeho nejvážnější slabinu.
Cenově se Yoga Tab Gen 2 drží blízko Xiaomi Pad 8 Pro, který ve stejné konfiguraci paměti a úložiště stojí 599,90 eura, tedy zhruba o 50 eur méně. Xiaomi má výkonnější čip Snapdragon 8 Elite, menší baterii a v testech Notebookchecku i kratší výdrž. Evropská cena iPadu Air začíná výš. Česká cena ani termín dostupnosti zatím nejsou známé a z evropské ceny vychází orientačně přibližně 15 800 Kč.