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Lenovo v Evropě uvádí tablet s baterií 11 000 mAh a rekordní životností. Vydrží 41 hodin a iPadu Air nedá šanci

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Lenovo na veletrhu IFA představilo Yoga Tab Gen 2 s baterií 11 000 mAh, která v nezávislém testu vydržela 41 hodin čtení, tedy dvojnásobek iPadu Air.
Tablet Lenovo Yoga Tab Gen 2

Tablet Lenovo Yoga Tab Gen 2

Zdroj: Lenovo
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 17.10.2026 07:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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