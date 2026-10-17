Lenovo v Evropě uvádí tablet s baterií 11 000 mAh a rekordní životností. Vydrží 41 hodin a iPadu Air nedá šanci

Čtyřicet jedna hodin. Tolik naměřil německý portál
Notebookcheck u nového tabletu Lenovo Yoga Tab Gen 2 v režimu čtení a při nízké zátěži. iPad Air 11 s čipem M4 ve srovnatelném testu dosáhl 25,4 hodiny. Ve standardizovaném Wi-Fi testu je rozdíl ještě výraznější: 24,1 hodiny proti 12 hodinám. Při plné zátěži pak Lenovo vydrželo 5 hodin, zatímco iPad 3,9 hodiny. Yoga Tab Gen 2 tak iPad Air v oblasti výdrže na jedno nabití výrazně překonává. Neznamená to, že je celkově lepším tabletem, ale v disciplíně, ve které Apple obvykle sází na efektivitu hardwaru a softwaru, má Lenovo navrch díky větší baterii. Evropské uvedení Lenovo oznámilo 3. září 2026 na berlínském veletrhu IFA. Cena začíná na 649 eurech včetně DPH, což odpovídá přibližně 15 800 Kč. Co přesně znamená „41 hodin výdrže“
Než se necháte unést vysokým číslem, je potřeba vědět, za jakých podmínek vzniklo. Notebookcheck testuje výdrž v několika scénářích, mimo jiné při velmi nízké zátěži, při procházení webu přes Wi-Fi a při intenzivním zatížení procesoru a grafiky. Hodnota 41 hodin pochází z prvního, nejméně náročného scénáře. Nelze ji proto považovat za výdrž, kterou tablet nabídne při běžném používání s vyšším jasem a spuštěnými aplikacemi.
Samotné Lenovo uvádí ve svých oficiálních specifikacích podstatně konzervativnější hodnoty. V
technickém listu PSREF slibuje až 12,88 hodiny prohlížení webu a 15,12 hodiny streamování videí na YouTube. Právě tato čísla lépe ukazují, co lze od tabletu očekávat při každodenním používání. Výdrž kolem pěti hodin při plné zátěži zase naznačuje, že mobilní hráči a tvůrci videa by se při náročné práci neměli spoléhat na celodenní provoz bez nabíječky.
I tak je ale deklarovaných 15 hodin přehrávání videa na kompaktní tablet velmi slušná hodnota. A výsledek 24,1 hodiny ve Wi-Fi testu je podle srovnání Notebookcheck výrazně lepší než u řady přímých konkurentů.
Baterie jako hlavní zbraň proti konkurenci
Klíč k pochopení celého příběhu spočívá v kapacitě baterie. Yoga Tab Gen 2 má akumulátor s kapacitou 11 000 mAh, tedy přibližně o 45 % větší než iPad Air 11 M4 s baterií o kapacitě 7 606 mAh. Samsung Galaxy Tab S11 nabízí 8 400 mAh a Xiaomi Pad 8 Pro 9 200 mAh. Lenovo má zkrátka v této skupině tabletů jednu z největších baterií, což mu dává výhodu zejména při méně náročném používání.
Srovnání výdrže podle Notebookcheck (stejná metodika):
Scénář Yoga Tab Gen 2 iPad Air 11 M4 Xiaomi Pad 8 Pro Reader / Idle 41 h 25,4 h 37,2 h Wi-Fi test 24,1 h 12 h 20,4 h Plná zátěž 5 h 3,9 h –
Lenovo vede ve všech třech kategoriích, pro které jsou v tabulce dostupná data. Xiaomi se mu v režimu nízké zátěže přibližuje, ale ve Wi-Fi testu zaostává téměř o čtyři hodiny. iPad Air v tomto srovnání vydrží přibližně polovinu času.
Výkon čipu a kvalita ekosystému jsou ovšem samostatné disciplíny. Apple M4 v iPadu Air nabízí vyšší výpočetní výkon než MediaTek Dimensity 9500s. iPadOS má navíc širokou nabídku aplikací optimalizovaných pro tablety. Hlavní výhodou Lenova je v tomto srovnání především výdrž baterie.
Hardware za 649 eur
Za evropskou cenu od 649 eur dostanete 11,1palcový displej s rozlišením 3 840 × 2 560 pixelů a obnovovací frekvencí 144 Hz. Uvnitř pracuje čip MediaTek Dimensity 9500s, k dispozici je 8 GB operační paměti a 256 GB úložiště typu UFS 4.0. Slot na microSD kartu podporuje karty s kapacitou až 2 TB. V době, kdy řada konkurentů možnost rozšíření úložiště nenabízí, jde o příjemnou výhodu.
Tablet podporuje Wi-Fi 7, váží přibližně 480 gramů a v nejtenčím místě měří 6,2 mm. V oblasti fotoaparátu tloušťka dosahuje 8,56 mm. Pro srovnání: iPad Air 11 M4 váží 464 gramů a měří 6,1 mm. Rozdíl 16 gramů a jedné desetiny milimetru je v praxi zanedbatelný. Lenovo tedy nabídlo větší baterii, aniž by tablet výrazně zvětšilo nebo zatížilo.
Co chybí? Především mobilní připojení. Tablet nemá modul WWAN, takže se mimo dosah Wi-Fi připojíte k internetu například prostřednictvím hotspotu z telefonu. Podle recenze Notebookcheck navíc nepodporuje obrazový výstup přes USB-C, což omezuje jeho využití jako pracovní stanice s externím monitorem.
Pro koho dává Yoga Tab Gen 2 smysl
Čtyřicet jedna hodin čtení, až patnáct hodin přehrávání videa a dlouhá výdrž při procházení webu. Ideální uživatel se rýsuje poměrně jasně: studenti, kteří potřebují tablet na přednášky a studium bez neustálého hledání zásuvky, cestovatelé na dlouhých letech a cestách vlakem nebo lidé, kteří tablet používají především ke čtení, sledování videí, psaní poznámek a práci s e-maily.
Naopak ti, kdo plánují na tabletu stříhat video, hrát náročné hry nebo ho používat jako náhradu notebooku s externím monitorem, mohou narazit na jeho limity. Pět hodin při plné zátěži není špatný výsledek, ale na celodenní náročnou práci bez nabíječky to nestačí. Absence obrazového výstupu přes USB-C navíc vylučuje některé pracovní scénáře.
Cenově se Yoga Tab Gen 2 pohybuje blízko Xiaomi Pad 8 Pro, který ve verzi s 8 GB RAM a 256 GB úložištěm stojí 599,90 eura. Xiaomi nabízí výkonnější čip Snapdragon 8 Elite, ale menší baterii a v testech Notebookcheck také kratší výdrž. Proti iPadu Air, jehož evropská cena začíná výše, Lenovo boduje především poměrem ceny a výdrže. Český termín dostupnosti ani místní cenu se nám v dostupných zdrojích zatím nepodařilo potvrdit. Orientačně tak lze počítat s částkou kolem 15 800 Kč, která vychází z evropské ceny.
Lenovo s Yoga Tab Gen 2 neporazilo iPad Air ve všech ohledech. Překonává ho ale v oblasti, která je pro mnoho uživatelů zásadní: ve výdrži na jedno nabití. A právě ta může rozhodnout o tom, který tablet bude lepším společníkem na cestách i při každodenním používání.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík