Lenoška z 50. let se vrací do českých obýváků. Kdo na ní přespí jednu noc, už nechce zpátky rozkládací pohovku

Sklápěcí opěradlo, úložný prostor za ním, dřevěný rám s ratanovým výpletem, žádný složitý mechanismus, žádný kompromis. O sedmdesát let později řeší čeští nájemníci garsonek a 2+1 identickou rovnici. A odpověď, která se vrací, vypadá pozoruhodně podobně.
Proč designové značky v roce 2025 sázejí na daybed
Signály přicházejí z několika stran najednou.
Houzz v prosincovém reportu 2024 zaznamenal u kategorie výsuvných daybedů trojnásobný meziroční skok ve vyhledávání. IKEA v dubnu 2025 spustila kolekci STOCKHOLM 2025, dosud nejrozsáhlejší edici této řady, a daybed v ní figuruje jako jeden z klíčových kusů. Herman Miller drží v aktuální nabídce legendární Nelson Daybed a prezentuje ho jako odpověď na zmenšující se obytné prostory. A West Elm ve svém jarním katalogu 2025 píše doslova: „Daybed a odkládací stolek, víc nepotřebujete k vytvoření okamžité odpočinkové zóny.“
Nejde o osamělý výstřelek jedné sezóny. Houzz v květnu 2025 popsal širší vlnu zájmu o vintage inspiraci v interiérech, přičemž vyhledávání historizujících prvků stouplo o stovky procent. Styl mid-century modern, s redukcí ornamentu, čistými liniemi a důrazem na proporce, do tohoto proudu zapadá přirozeně. Čisté dřevo, štíhlý rám a omezená barevnost v malém bytě nepůsobí muzejně. Působí klidně.
Kde záda cítí rozdíl mezi lenoškou a rozkládací pohovkou
Jádro věci leží pod potahem. Rozkládací pohovka musí skloubit dvě protichůdné funkce v jednom těle: pohodlný sed přes den a spací plochu v noci. Výsledkem bývá ocelový rozkladový mechanismus, klouby a tenčí matrace, která se musí skládat. IKEA u modelu VIMLE uvádí matraci o tloušťce 12 centimetrů položenou nad ocelovým aparátem. Pottery Barn u svého Turner Roll Arm Deluxe Sleeperu pracuje s matrací vysokou necelých 13 centimetrů.
Daybed tenhle kompromis obchází jednoduchou stavbou. Pevný rám, rošt, samostatná matrace. Pottery Barn Kids u modelu Camden doporučuje minimální výšku matrace 23 centimetrů, tedy víc než dvojnásobek toho, co nabízí průměrný rozkládací mechanismus. U Wegnerova GE258 funguje princip dokonce obráceně oproti klasické rozkládačce: základ tvoří lůžko a režim sofa vzniká prací s opěradlem a polštáři. Méně mechanických kompromisů znamená rovnoměrnější oporu a žádnou hranu konstrukce pod zády.
Kolik místa daybed ukousne z panelákového obýváku
Tady čísla mluví jasně:
Model Půdorys (š × h) Spací plocha Wegner GE258 198,5 × 86 cm jednolůžko Elliot Daybed (Pottery Barn) cca 211 × 108 cm twin matrace IKEA VIMLE s lenoškou 271 × 241 cm 140 × 200 cm
Daybed šetří především hloubku místnosti. GE258 zabírá v hloubce 86 centimetrů, třetinu toho, co VIMLE v sestavě s lenoškou. V panelákovém obýváku o šířce tří a půl metru to znamená rozdíl mezi průchozím prostorem a pocitem, že nábytek zabral celou stěnu. Rozkládací pohovka vyhrává šířkou lůžka pro dva. Daybed boduje tam, kde pravidelně spí jeden člověk a obývák má přes den fungovat jako obývák.
Kde v Česku sehnat lenošku a kolik za ni zaplatit
Dvě odlišné cesty vedou ke dvěma odlišným cenovkám. V běžném retailu nabízí Bonami samostatnou kategorii retro lenošek, od kompaktní Vivonita Nellie (58 × 156 cm) po rozměrnější model Lord (123 × 212 cm). Cenová hladina nových retro kusů se drží výrazně níže než u velkých rozkládacích sestav; pro srovnání, IKEA VIMLE 3místná rozkládací pohovka s lenoškou stojí 33 990 Kč.
Kdo touží po autentickém vintage daybedu, může zamířit na marketplace 1stDibs, kde pražští prodejci nabízejí originální kusy v rozmezí přibližně 20 000 až 58 000 Kč. Restaurovaný československý daybed od Miroslava Navrátila z šedesátých let se na téže platformě prodával za zhruba 67 000 Kč. Důležitá poznámka k rozpočtu: většina daybedů se prodává bez matrace. Po připočtení kvalitního jednolůžkového kusu za pět až deset tisíc korun se cenový odstup od levnějších rozkládaček zmenší.
Pro koho daybed dává smysl a kdy zůstat u rozkládačky
Lenoška exceluje v jedné konkrétní situaci: dospělý člověk potřebuje v obýváku reprezentativní sezení přes den a plnohodnotné jednolůžko na noc. Hostovský pokoj, který žádný hostovský pokoj nemá. Garsonka, kde rozkládací rohová sestava sežere veškerý vzduch. Pracovna s občasným přespáním.
Rozkládací pohovka si drží opodstatnění všude tam, kde každou noc sdílí lůžko pár, kde domácnost vyžaduje tří- až čtyřmístné sezení a kde 140 × 200 centimetrů spací plochy představuje nepřekročitelné minimum. VIMLE tohle zvládne v jednom celku. Daybed ze své podstaty nabídne užší plochu a méně míst k sezení, výměnou za štíhlejší půdorys, jednodušší konstrukci a pocit, že na nábytku opravdu spíte, a ne jen přežíváte noc.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková