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Lenoška z 50. let se vrací do českých obýváků. Kdo na ní přespí jednu noc, už nechce zpátky rozkládací pohovku

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V roce 1954 navrhl Hans J. Wegner pro dánskou manufakturu Getama model GE258. Zadání znělo prostě: studentské koleje a malé pokoje potřebovaly kus nábytku, který přes den poslouží jako sofa a v noci jako plnohodnotné lůžko.
Lenoška z 50. let se vrací do českých obýváků. Kdo na ní přespí jednu noc, už nechce zpátky rozkládací pohovku

Lenoška z 50. let se vrací do českých obýváků. Kdo na ní přespí jednu noc, už nechce zpátky rozkládací pohovku

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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