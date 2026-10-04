Lennon podepsal desku muži, který ho o hodiny později zastřelil. Sběratel za ni zaplatil 20 milionů

Podepsaný výtisk Double Fantasy od té chvíle přestal být běžnou gramofonovou deskou. Proměnil se v artefakt, v němž se protíná popkulturní velikost, poslední gesto vstřícnosti a okamžik, po kterém už nic nemohlo být jako dřív. Když v prosinci 2020 padlo kladívko aukčního domu Goldin, kupec za toto LP zaplatil
922 500 dolarů, v přepočtu přes dvacet milionů korun. Podle Goldinu šlo v tu chvíli o rekordní cenu za album. Co přesně z jednoho kusu vinylu dělá předmět za cenu pražského bytu? Proč právě Double Fantasy vystoupalo na aukční vrchol
Lennonovo album vyšlo
17. listopadu 1980, pouhé tři týdny před vraždou. Po pěti letech tvůrčího ticha šlo o návrat, který fanoušci i kritici vnímali jako znovuzrození. Deska, na níž se Lennon střídal s Yoko Ono, obsahovala skladby jako (Just Like) Starting Over nebo Woman, písně plné optimismu a nového začátku. Právě ten kontrast mezi nadějí v drážkách a tragédií na chodníku dodává albu emocionální náboj, jaký žádná jiná beatlesovská položka nenabízí.
A pak je tu podpis. Lennon jej věnoval Marku Davidu Chapmanovi odpoledne před odjezdem do studia Record Plant. Existuje fotografie zachycující ten výjev: muzikant se sklání nad obalem, vedle stojí muž, který si za pár hodin vytáhne revolver. Snímek pořídil amatérský fotograf Paul Goresh a právě tato vizuální dokumentace posouvá desku z kategorie „podepsané memorabilie“ do kategorie „historický dokument“. Aukční trh takový souběh faktorů oceňuje exponenciálně.
VIDEO Čtyřicet let putování: od chodníku u Dakoty po aukční síň Goldin
Po střelbě zůstalo album pohozené u vchodu do Dakoty. Nalezl ho kolemjdoucí, který desku uchoval osmnáct let. Teprve v roce 1999 se LP poprvé dostalo na trh, tehdy za 150 000 dolarů. O čtyři roky později změnilo majitele znovu a v roce 2010 vystoupala cena na 850 000 dolarů. Každý další prodej přitahoval větší mediální pozornost a s ní rostla i poptávka.
Do prosincové aukce 2020 desku svěřil Goldinu soukromý sběratel. Identita vítězného kupce zveřejněna nebyla; aukční domy v nejvyšším segmentu anonymitu garantují běžně. Víme jen výsledek: 922 500 dolarů, částka, která překonala dosavadní rekordy beatlesovských rarit.
Řetězec vlastnictví sám o sobě vypráví příběh o tom, jak se mění vnímání předmětu. V roce 1999 šlo o kuriozitu. V roce 2020 už o kulturní relikvii.
Srovnání s dalšími beatlesovskými raritami: kde stojí Lennonův autogram
Sběratelský svět vinylů zná několik legendárních položek spojených s Beatles:
White Album Ringa Starra, osobní výtisk s pořadovým číslem 0000001, prodaný u Julien’s Auctions za 790 000 dolarů. Výjimečný díky nejnižšímu sériovému číslu, ovšem bez tragického rozměru. Acetát The Quarrymen, singl That’ll Be the Day / In Spite of All the Danger, jediný známý exemplář. Guinness odhaduje jeho hodnotu na 100 000 liber, ovšem jde o odhad, nikoli o realizovanou aukční cenu. Double Fantasy s Chapmanovou proveniencí, 922 500 dolarů, tedy o více než 130 000 dolarů nad Starrovým White Albem.
Rozdíl mezi Starrovým výtiskem a Lennonovým podepsaným LP ukazuje, co v nejvyšším patře sběratelství rozhoduje. Starrovo album je vzácné díky číslu. Lennonovo díky okamžiku, který zachycuje, a díky tomu, co následovalo.
Etika, emoce a trh: proč sběratelé platí za tragédii
Pro část veřejnosti představuje obchodování s předmětem spojeným s vraždou zpeněžení lidského neštěstí. Pro druhou část jde o uchování dějinného artefaktu, obdobu toho, proč muzea vystavují válečné dokumenty nebo osobní předměty obětí. Aukční domy takové položky čtou pragmaticky: čím silnější a průkazněji doložená provenience, tím vyšší cena.
Podle nás právě v tomto případě obě perspektivy koexistují oprávněně. Deska funguje jako memento, připomíná Lennonovu velikost i absurditu jeho konce. A trh, ať se nám to líbí nebo ne, tuto dvojznačnost promítá do cifry.
Mark David Chapman mezitím zůstává za mřížemi. V září 2025 mu komise
zamítla podmínečné propuštění po čtrnácté v řadě. Další slyšení je naplánováno na únor 2027. Kde v Česku hledat vzácné vinyly a jak odhadnout jejich hodnotu
Český sběratel se do zahraničních aukcí zapojí bez větších formálních překážek; stačí registrace, online přihazování a ochota počítat s aukční přirážkou, dopravou, pojištěním i clem. Bariéra je spíš rozpočtová.
Pro domácí trh funguje několik kanálů:
Aukro, desítky tisíc vinylových nabídek s filtry podle formátu a stavu. Gramodesky.cz, specializovaný obchod s novými i bazarovými deskami. Vinyl & Stereo Expo, pražský veletrh s více než čtyřiceti prodejci z několika zemí, kde se objevují i signovaná alba a raritní pressingy.
Kdo chce odhadnout hodnotu desky nalezené v bazaru, udělá nejlíp, když si na
Discogs vyhledá přesné katalogové číslo a projde historii posledních třiceti prodejů. Rozdíl mezi stavem Near Mint a Very Good Plus dokáže výkupní cenu posunout o desítky procent. A pokud k desce existuje prokazatelný příběh (podpis, koncertní provenience, unikátní pressing), hodnota roste geometricky.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková