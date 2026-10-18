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Lenka Krobotová po rozvodu další svatbu neplánovala. Pak se sblížila se synem herečky Blanky Bohdanové

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Dennívýzva
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Herečka Lenka Krobotová se po rozvodu s hudebníkem Václavem Havelkou podruhé vdala. Jejím manželem se stal fotograf Vlado Bohdan.
Lenka Krobotová a Miroslav Krobot

Lenka Krobotová a Miroslav Krobot

Zdroj: FOTO:David Sedlecký, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 12:58

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