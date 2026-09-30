Lela stála při Vémolovi, když to potřeboval. On ji podvedl, když syn bojoval o život, a teď si do ní rýpl i po výhře v kleci

Deutsche Bank Park, Frankfurt nad Mohanem, sobota 26. září 2026. Vémola právě knockoutoval Frederica Vosgröna na turnaji OKTAGON 94 a místo obvyklé sportovní euforie začal mluvit o svém životě. „Moje babička vždy říkala, že když má člověk smůlu v lásce, tak má štěstí ve hře. Já jsem byl dnes velký šťastlivec,“ řekl do mikrofonu před tisícovkami diváků. Pak dodal, že přišel o ženu, o děti, že měl za sebou nejtěžší rok života. Sportovní comeback a osobní účtování se v jednom projevu spojily tak těsně, že je nešlo oddělit.
Co Lela držela pohromadě
Ceterová podle vlastních slov věděla o Vémolově vztahu s jinou ženou už od jara 2025, kdy se jim narodil syn Arnold. Rozhodnutí odejít udělala v prosinci téhož roku. Přesto neodešla hned. V přepisu jejího livestreamu na Instagramu z 12. září 2026 zaznělo: „Mně se narodilo nemocné dítě. Neustále jsem chodila po nemocnicích a různých vyšetřeních. Můj syn bojoval o život, tak ty priority byly jinde.“
Redakce VIPŽivot připomíná, že Arnold v roce 2025 podstoupil pyeloplastiku, operaci zúženého spojení močovodu a ledvinné pánvičky. Předtím řešil reflux, spánkovou apnoi a opakované hospitalizace kvůli dýchání. Lela v té době podle svých slov cítila povinnost „stát po boku svého manžela“ a neeskalovat nevěru veřejně. V květnu 2026 už popisovala Arnolda jako dítě „plné života a úsměvu“. Rodina ale mezitím přestala existovat.
Žena, o které Lela mluví
Ve svých vyjádřeních Ceterová opakovaně zmiňuje „paní Moniku B.“ Sekundární zdroje, včetně eXtra.cz, tuto ženu identifikují jako influencerku Moniku Naomi. Na konci srpna 2026 byli Vémola a Naomi veřejně zachyceni spolu na společenské akci, kde působili jako pár. Ani Vémola, ani Naomi ovšem Lelinu konkrétní verzi příběhu, tedy že vztah běžel už od Arnoldova narození, veřejně nepotvrdili.
Lela sama řekla, že nová partnerka jejího muže je „výhradně jeho věc“. Poslední veřejně doložený postoj: žádné další přestřelky, vše řeší právníci.
Od diplomacie k stadionové řeči
Kontrast mezi dubnem a zářím 2026 je nápadný. Krátce po oznámení rozchodu Vémola akcentoval rodičovství. „Už netvoříme pár, ale pořád jsme rodiče,“ říkal v dubnu. Ještě 18. září veřejně brzdil útoky namířené proti Lele a označil ji za matku svých dětí.
O osm dní později ve Frankfurtu už mluvil jinak. Výhru rámoval jako vyústění osobní katastrofy (zranění čelisti, vazba, ztráta rodiny) a rýpanec o „smůle v lásce“ fungoval jako součást satisfakce. Trénink popsal jako ventil, zápas jako záchranu. Jenže tím, že osobní krizi vytáhl do stadionového projevu, posunul spor na novou úroveň.
Co z toho zbývá
Rozvod Vémoly a Ceterové podle veřejně dostupných informací stále není pravomocně dokončen. Zářijové texty opakovaně pracují s formulací „stále ještě manžel“. Lela k frankfurtskému citátu veřejně nereagovala, a podle dosavadního vzorce ani nemusí. V dohledatelných komentářích a na sítích je vidět silná vlna podpory na její straně, i když o reprezentativní sondě celé veřejnosti mluvit nelze.
Vémola v kleci vyhrál. Mimo ni si ale další body nezískal. Proměnit sportovní triumf v další kolo osobního sporu s matkou tří vlastních dětí, to je druh výhry, ze které se těžko skládá comeback.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová