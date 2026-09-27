Lela na dně a v slzách! Veřejná válka s Karlosem ji ničí, touží po jediném

Lela na dně a v slzách! Veřejná válka s Karlosem ji ničí, touží po jedinémPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Lela Vémola vypadala perfektně.
Herečka Ivana Chýlková slaví 63. narozeniny a její soukromý život by vydal na film. Jako dítě snila o útěku...
Legendární vypravěč, herec a bavič Miroslav Donutil se po dvaceti letech vrací do pražské Lucerny. Hned 3x...
Ještě před několika měsíci otevřeně popisovala nesnesitelné bolesti, kolapsy, sérii akutních operací i...
Těsně před víkendem se Praha otřásla v základech. V největší hale PVA Expo Praha uspořádal velkolepou módní...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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