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Lela na dně a v slzách! Veřejná válka s Karlosem ji ničí, touží po jediném

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Neustálé dohady, boj o peníze i spory o děti si vybírají svou krutou daň. Podle našich exkluzivních informací je Lela Vémola (37) ze současné situace kolem rozchodu s Karlosem zcela vyčerpaná. Místo veřejných přestřelek teď touží po jediném. Klidu pro sebe a ochraně pro své děti.
Lela Vémola vypadala perfektně.

Lela Vémola vypadala perfektně.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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