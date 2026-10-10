Lela mu přivezla děti a připravila oblečení. Vémola nasedl do Rolls-Roycu a vyrazil na party, hlídání nechal na Monice

Začátek října 2026, podvečer někde na okraji Prahy. Lela Ceterová přijíždí s dětmi a taškami oblečení k domu, kde na ně čeká otec. Předání proběhne bez scén, bez konfrontace, rutina, jakou znají tisíce rozvedených párů v Česku. Jenže pak se děj posune jinam, než by čekal kdokoli, kdo sleduje Vémolův veřejný boj o co nejvíc času s potomky. Na místo dorazí Monika Naomi s vlastní taškou. Vémola nasedne do Rolls-Roycu s reklamním polepem autopůjčovny a odjíždí do centra. Děti zůstávají doma. S Monikou.
Co přesně zachytila fotoreportáž
Časovou osu večera sestavil eXtra z paparazzi snímků. Lela předala děti i připravené věci, krátce nato přijela Monika Naomi. Vémola poté odjel do podniku Kozička v Kozí ulici na Starém Městě. Po jeho příchodu dovnitř s vozem odjela jiná žena, Rolls-Royce tedy zjevně nebyl jeho, šlo o zapůjčené auto.
Důležité je odlišit, co je doložený fakt a co redakční dedukce. Doložené: předání dětí, příjezd Moniky, odjezd Vémoly, jeho přítomnost u Kozičky. Nedoložené: co přesně se dělo uvnitř podniku, jak dlouho Vémola zůstal, zda Lela předem věděla, že děti ten večer pohlídá právě Monika.
Monika Naomi není žena, která se u Vémoly objevila poprvé. Už v září 2026 ji paparazzi zachytili po jeho boku na galavečeru Oktagonu, seděla vedle jeho syna. Předtím spolu byli na party Illuminate. Veřejně vystupuje jako influencerka, její instagramový profil @monika___naomi sledují tisíce lidí.
Rozpor, který nelze přehlédnout
Začátkem září řekl Vémola Super jasně: chce střídavou péči v poměru 50 na 50. Režim „víkend každý sudý týden“ mu nestačí. Podle informací Expresu se střídavá péče dokonce už začala zkoušet v praxi.
A právě tady vzniká kontrast, který dělá z jednoho večera víc než bulvární historku. Pokud Vémola skutečně usiluje o maximální čas s dětmi, pak večer, kdy je po převzetí svěří další osobě a sám vyrazí za zábavou, jeho veřejnou argumentaci oslabuje. Ne nutně právně. Ale narativně, a v mediálně exponovaném sporu hraje narativ svou roli.
Lela sama přitom po předání dětí nezůstala doma. Zamířila na výroční koncert Luneticu do O2 universa a pak pokračovala na afterparty v klubu Moon. Oba rodiče tedy strávili stejnou noc v pražských podnicích, jen s tím rozdílem, že děti byly formálně v péči otce, a fakticky v péči Moniky.
Co říká právo a co říká zdravý rozum
Redakce VIPŽivot připomíná, že od 1. ledna 2026 platí novela § 907 občanského zákoníku, na kterou upozornil i Ústavní soud: soud nově určuje rozsah péče každého rodiče s přihlédnutím k nejlepšímu zájmu dítěte. Klíčové není to, zda rodič jednou vyrazí na večírek. Klíčové je, zda se z toho stane vzorec, kdo o děti ve „svém“ čase skutečně osobně pečuje, jak stabilní je režim a nakolik rodiče spolupracují.
Jeden večer v Kozičce soudní spor nerozhodne. Ale v jednání o péči, kde obě strany hledají argumenty, je to přesně ten typ epizody, která může skončit na stole advokáta. Zvlášť když ji zdokumentovali paparazzi.
Co zůstává nezodpovězené
Několik podstatných věcí z veřejných zdrojů zjistit nelze:
- Věděla Lela dopředu, že děti pohlídá Monika, nebo předpokládala, že zůstanou s Karlosem?
- Jak dlouho Vémola v Kozičce strávil a kdy se vrátil domů?
- Jak na přítomnost Moniky reagují děti, a zda ji už znají natolik, že jde o běžnou situaci?
Lela se k Monice vyjádřila dříve pro TN.cz: řekla, že o jejím vztahu s Karlosem věděla už od narození syna, a požádala, aby její jméno nebylo s Monikou dál spojováno. Karlosův soukromý život je prý už jeho věc.
Rolls-Royce s polepem autopůjčovny, děti v péči ženy, jejíž roli otec oficiálně nepřiznává, a matka na koncertě pár ulic odtud. Jeden říjnový večer v Praze, který o fungování rodičovství po rozchodu řekl víc než měsíce veřejných prohlášení.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová