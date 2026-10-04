Lela Ceterová si nechala přetetovat Karlose na ruce. Místo jeho tváře má teď andělská křídla a vzkaz pro exmanžela

Čtvrtek 25. září 2026, osm večer, výstavní hala PVA Expo v pražských Letňanech. Lela Ceterová kráčí po přehlídkovém mole a zvedne levé předloktí. Tam, kde čtyři a půl roku křičel realistický portrét Karlose Vémoly s červeným srdcem a nápisem „My King“, se rozprostírá velké tmavé andělské křídlo. Žádné jméno, žádná tvář, žádný romantický slogan. Jen propracovaný černý motiv, který překryl každý centimetr původní podobizny. „Odstartovala jsem novou éru svého života,“ řekla Lela přímo na akci pro eXtra.cz.
Od „Můj král“ k andělskému křídlu
V polovině března 2022 Lela sdílela na Instagramu čerstvě vytetovanou Karlosovu tvář a připsala: „Už tě mám navždy.“ Portrét zachycoval Vémolu s výrazem, který tehdejší popis přirovnával k řvoucímu lvu, doplněný červeným srdcem a nápisem „My King“. Bylo to partnerské vyznání vytesané do kůže, veřejné a definitivní.
O čtyři roky později z něj zbyla jen spodní vrstva inkoustu pod novým motivem. Lela u tatéra strávila čtyři a půl hodiny. Původně zvažovala laserové odstranění, ale ustoupila od něj kvůli citlivé pokožce a velikosti motivu. Cover-up andělským křídlem byl nakonec praktičtější i symbolicky silnější řešení.
Co přesně křídlo znamená
Tři dny po přehlídce Lela v rozhovoru pro eXtra.cz, který neunikl pozornosti naší Redakce VIPŽivot, rozložila symboliku nového motivu vlastními slovy: „Proměnila jsem staré na nové, minulost na svobodu, vzpomínku na sílu a jméno na andělské křídlo.“ Přidala, že je věřící, anděly miluje, má je doma i jako dárky a křídlo chápe jako symbol ochrany. Žádný útok na exmanžela, žádná veřejná facka formulovaná slovy. Spíš duchovně laděný přepis identity, z „jeho královny“ na ženu, která si na předloktí nechala vytetovat vlastní štít.
„Když nový život, tak se vším,“ doplnila s tím, že kolem sebe cítí „úplně jinou energii“. Není to fráze vytržená z kontextu. Už v červenci 2026 v rozhovoru pro iDNES řekla, že kapitolu s Karlosem má uzavřenou a chce se věnovat dětem a novému životu. Zářijové křídlo ten výrok jen vtisklo do kůže.
Nezmizela jen Karlosova tvář
Předloktí nebylo jediné místo, kde Lela přepisovala partnerské znaky. Podle Blesku na kotníku nahradila iniciály K. V. černým srdíčkem se jménem nejmladšího syna Arnieho. Z prsteníčku zmizelo písmeno K spolu se snubním a zásnubním prstýnkem; místo nich teď nosí jemný lístek. Tmavě hnědé vlasy, klidnější výraz v rozhovorech, spokojenost se současným vzhledem. Dohromady to vypadá jako systematické „odznačkování“ vztahu: partnerské symboly ustupují znakům mateřství a samostatné identity.
Načasování, které mluví samo
Laffitova přehlídka proběhla ve čtvrtek večer. O necelých dvacet hodin později, v pátek 26. září, vstoupil Karlos Vémola po návratu z důchodu do klece na OKTAGON 94 ve Frankfurtu. Tvrdý důkaz, že Lela odhalení načasovala záměrně před jeho velkým dnem, veřejně neexistuje. Ale shoda dat je výmluvná sama o sobě: v momentě, kdy se celá česká MMA scéna dívala na Vémolův comeback, jeho exmanželka ukazovala světu, že z její kůže definitivně zmizel.
Karlosovu veřejnou reakci na přetetování se nám do konce září nepodařilo dohledat. Možná ji považoval za nedůležitou, možná ji schoval za zavřené dveře. Jisté je jedno: největší vzkaz nespočívá v útoku. Spočívá v tom, že z milostného portrétu vznikl symbol ochrany, a „My King“ nahradilo křídlo, které nikomu nepatří.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová