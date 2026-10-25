Lékařská marmeláda našich babiček má zatočit se zácpou. Uvaříte ji z datlí, švestek a vody, vyjde 20 porcí

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Lékařská marmeláda našich babiček má zatočit se zácpou. Uvaříte ji z datlí, švestek a vody, vyjde 20 porcíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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S nepravidelnou stolicí se údajně potýká každý desátý člověk. Starý domácí recept na to nabízí sladkou pomoc ze sušeného ovoce, kterou zvládne uvařit každý.
Lékařská marmeláda našich babiček má zatočit se zácpou. Uvaříte ji z datlí, švestek a vody, vyjde 20 porcíZdroj: Foto: Kidd, Anne E., creator - licence Public domain
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 25.10.2026 19:56
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