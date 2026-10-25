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Lékařská marmeláda našich babiček má zatočit se zácpou. Uvaříte ji z datlí, švestek a vody, vyjde 20 porcí

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S nepravidelnou stolicí se údajně potýká každý desátý člověk. Starý domácí recept na to nabízí sladkou pomoc ze sušeného ovoce, kterou zvládne uvařit každý.
Lékařská marmeláda našich babiček má zatočit se zácpou. Uvaříte ji z datlí, švestek a vody, vyjde 20 porcí

Lékařská marmeláda našich babiček má zatočit se zácpou. Uvaříte ji z datlí, švestek a vody, vyjde 20 porcí

Zdroj: Foto: Kidd, Anne E., creator - licence Public domain
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 19:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

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