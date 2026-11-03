Lékař z českobudějovické nemocnice získal prestižní certifikaci pro onkogynekologický ultrazvuk

Jen dvaadvacet lékařů v celé České republice může provádět superkonziliární onkogynekologické ultrazvukové vyšetření. Po náročném certifikačním procesu, který uděluje Sekce ultrazvukové diagnostiky České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, se do této skupiny zařadil MUDr. Ondřej Vošta z Centra vysoce specializované péče v onkogynekologii Nemocnice České Budějovice.
Specializovaná ultrazvuková ambulance v českobudějovické nemocnici každoročně vyšetří téměř 500 pacientek z Jihočeského kraje i okolních regionů. K dispozici mají lékaři špičkový ultrazvukový přístroj s pokročilými softwarovými nástroji, který dokáže u vybraných gynekologických nálezů s vysokou přesností vypočítat procentuální riziko zhoubnosti. Jak Vošta vysvětlil, ultrazvuk představuje klíčový krok při rozhodování o dalším postupu u pacientek s podezřením na nádorové onemocnění, protože pomáhá přesně určit povahu nálezu i rozsah případného onemocnění.
Vedle ultrazvukových vyšetření tým provádí také tru-cut biopsie, tedy cílené odběry tkáně pomocí speciální duté jehly pod ultrazvukovou kontrolou. Metoda umožňuje získat vzorek bez nutnosti rozsáhlejšího chirurgického zákroku. „S touto metodou má náš tým více než patnáct let zkušeností. Tru-cut biopsie umožňuje urychlit stanovení diagnózy a následně i rozhodnutí o případném zahájení systémové léčby, například chemoterapie či imunoterapie, nebo radioterapie," popsal vedoucí centra MUDr. Petr Valha, Ph.D., který zároveň zdůraznil, že výsledky vyšetření a biopsií konzultuje tým v rámci multidisciplinárního onkogynekologického týmu.
Valha také ocenil, že certifikace jeho mladšího kolegy je výsledkem dlouhodobého sdílení zkušeností napříč generacemi lékařů na oddělení. „Získání tohoto osvědčení by nebylo možné bez zázemí celého oddělení a odborného vedení a podpory zkušenějších kolegů," poznamenal.
Centrum vysoce specializované péče v onkogynekologii českobudějovické nemocnice patří mezi sedmnáct takových center v republice. Kromě prevence, diagnostiky a operační léčby nádorů ženských pohlavních orgánů zajišťuje ve spolupráci s dalšími pracovišti také nutriční, rehabilitační a paliativní péči.
Zdroj: Nemocnice České Budějovice