Lékař mluví jasně: Pogačar riskuje doživotní ochrnutí. Tým slovinské hvězdy přesto plánuje start na MS v Kanadě

Byl to jeho první odstup z Grand Tour v kariéře. Slovinec, který v posledních sezonách dominoval všemu, co mělo start a cíl, najednou ležel v sanitce a z Vuelty odjížděl na nosítkách. Týmový lékař Rotunno z UAE Team Emirates-XRG ještě tentýž den potvrdil, že zlomenina C7 je stabilní a bez neurologického deficitu: Pogačar cítí končetiny, hýbe se, nemá výpadky. Jenže stabilní neznamená bezpečná. A právě tady se příběh láme.
Co přesně říká diagnóza, a co říká někdo jiný
Oficiální zpráva týmu pracuje s pojmem „stabilní zlomenina“. To v medicínském jazyce znamená, že obratel drží svou pozici, mícha není přímo ohrožená a pacient nemá neurologické příznaky. Pogačar byl 30. srpna převezen do barcelonské kliniky Dexeus, kde ho operoval chirurg Xavier Mir, ovšem ne krční páteř, nýbrž klíční kost. Operaci C7 zatím plány nezmiňují, protože stabilní zlomenina se obvykle léčí konzervativně: klid, fixace, čas.
Jenže do debaty vstoupil Tom Teulingkx, belgický sportovní lékař a předseda Sdružení sportovních a posudkových lékařů (SKA). Pro deník Het Laatste Nieuws popsal scénář, který zní jako noční můra: při dalším pádu na oblast nedoléčeného C7 může dojít k úplné míšní lézi. Přerušení nervového svazku. Doživotní ochrnutí.
Zásadní kontext: Teulingkx není součástí Pogačarova léčebného týmu. Nemá přístup k jeho snímkům ani dokumentaci. Jeho varování je expertní komentář nad veřejně známou diagnózou, scénář nejhoršího případu, ne prognóza. Ale právě proto je tak znepokojivý. Pokud i člověk, který vidí jen to, co vidíme my všichni, dochází k závěru, že návrat za čtyři týdny je hazard, co teprve říkají ti, kteří vidí rentgeny?
Čtyři týdny, 273 kilometrů a Mont Royal
Mistrovství světa v Montréalu startuje 20. září, mužský silniční závod elite je na programu 27. září. Trať měří 273,7 kilometru s převýšením 3 803 metrů a zahrnuje dvanáct okruhů přes Mont Royal se stoupáními přes jedenáct procent.
To není jen otázka nohou. Závodní pozice na kole znamená hodiny s hlavou předkloněnou dopředu, krční páteř pod konstantním tlakem, vibrace z asfaltu přenášené přímo do obratlů. Pro zdravého cyklistu náročný den. Pro člověka, který měl před čtyřmi týdny zlomený C7, potenciálně nebezpečný.
Podle doporučení Americké asociace neurochirurgů se sportovec po poranění krku nemá vracet k soutěžení bez plného lékařského schválení. Standardní postup je spíš zdržení než heroický návrat. Přímý precedent, tedy elitní silničář startující na mistrovství světa pár týdnů po stabilní zlomenině krčního obratle a otřesu mozku, se v historii profesionální cyklistiky nepodařilo dohledat.
Dveře pootevřené, ne dokořán
Mediální zkratka „tým plánuje start na MS“ neodpovídá tomu, co veřejně zaznělo. Agent Alex Carera den po pádu řekl italskému Quibicisport, že teprve po operaci klíční kosti bude jasné, zda Pogačar sezonu ukončí, nebo ne. Šéf týmu Mauro Gianetti pak 31. srpna v rozhovoru pro RMC Sports formuloval opatrněji: návrat včas na MS „nevypadá snadno“ a nejdůležitější je zdraví. Doslova dodal, že na Pogačara nesmí být vyvíjen tlak a úkolem týmu je vrátit ho až ve chvíli, kdy bude opravdu v pořádku.
Přesnější čtení situace: tým start po pádu okamžitě nevyloučil, ale zároveň ho veřejně nepotvrdil. Dveře zůstaly pootevřené, a právě ta škvíra mezi „ne“ a „uvidíme“ je prostor, kde se odehrává skutečné drama.
Pogačarova vlastní ambice rychlého návratu je čitelná spíš mezi řádky. Je to závodník, který v roce 2023 po operaci zlomeného zápěstí po pádu v Liège–Bastogne–Liège chyběl zhruba šest týdnů a vrátil se, jako by se nic nestalo. Jenže tehdy šlo o izolovanou kost ruky. Teď je ve hře krční páteř, otřes mozku a operovaná klíční kost najednou. Jiná liga.
Co je v sázce, a pro koho
Pokud Pogačar do Montréalu nepojede, závod přijde o superfavorita a otevře se širšímu okruhu pretendentů. Pro český a slovenský kontext: Mathias Vacek je úřadující mistr ČR a letos dojel třetí na Tour de Suisse, Lukáš Kubiš drží oba slovenské národní tituly. Pogačarova absence by jim nepřinesla automatickou šanci na medaili, ale ubrala by pelotonu jeho gravitační střed.
Podle nás ale největší sázka neleží v jednom závodě. Pogačarovi je šestadvacet. Má před sebou potenciálně dekádu na absolutní špičce. Stabilní zlomenina C7 se zhojí. Klíční kost sroste. Otřes mozku odezní. Ale jen pokud dostane čas. Hranice mezi návratem na vrchol a zbytečným riskem, který by mohl poškodit zbytek kariéry, je v tuto chvíli tenčí než stěna krčního obratle.
Rozhodnutí padne v příštích dnech. Klíčem nebude Pogačarova vůle, té má dost. Klíčem bude, jestli mu jeho lékaři řeknou „ano“, nebo „ještě ne“.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta