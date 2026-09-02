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Lékař mluví jasně: Pogačar riskuje doživotní ochrnutí. Tým slovinské hvězdy přesto plánuje start na MS v Kanadě

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Dvaatřicet kilometrů před cílem osmé etapy Vuelty 2026 uhnul Pogačar doprava, ztratil kontrolu a tvrdě dopadl na asfalt. Diagnóza: otřes mozku, dislokovaná zlomenina levé klíční kosti, odřeniny, a stabilní zlomenina krčního obratle C7. Do silničního závodu mužů elite na mistrovství světa zbývá necelý měsíc.
Lékař mluví jasně: Pogačar riskuje doživotní ochrnutí. Tým slovinské hvězdy přesto plánuje start na MS v Kanadě

Lékař mluví jasně: Pogačar riskuje doživotní ochrnutí. Tým slovinské hvězdy přesto plánuje start na MS v Kanadě

Zdroj: Superbia23 / Creative Commons / CC - BY- SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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