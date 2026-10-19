Lehmannová zapózovala v přiléhavých legínách na kuchyňské lince a poslala vzkaz všem kritikům. Chci být vzorem pro dívky

Na první fotce stojí venku v podzimní scenérii, přes ramena má hnědou zkrácenou bundu. Na druhé už bundu nemá a sedí na kuchyňské lince v přiléhavém olivově zeleném setu značky Alo, tedy v crop topu a sladěných legínách, s rozpuštěnými blond vlasy přes ramena. Třetí snímek ji zachycuje na pohovce. Sérii z instagramového účtu @alishalehmann7 popsal 18. října 2026 španělský deník Mundo Deportivo a podle něj fotky „rozpálily fanoušky“. Na celé věci je ale nejzajímavější kuchyně. Právě tam totiž Alishu Lehmannovou roky posílají anonymní komentátoři, podle kterých ženy fotbal hrát neumějí. Ona se tam vyfotila v legínách a nehodlá se za to omlouvat.
Fotbalistka s milionovým publikem
Alisha Debora Lehmannová se narodila 21. ledna 1999 a je reprezentantkou Švýcarska. Na oficiálním profilu klubu Leicester City figuruje jako útočnice s číslem 7. Za sebou má švýcarské Young Boys, v Anglii West Ham, Everton a Aston Villu, v Itálii Juventus a FC Como. V lednu 2026 ji Leicester přivedl právě z Coma a podepsal s ní smlouvu do léta 2028. Klub tehdy připomněl, že má na kontě přes 250 seniorských startů, z toho 75 ligových zápasů a 14 gólů jen v dresu Aston Villy.
Tohle jsou čísla, která v diskusích pod jejími fotkami zaznívají nejméně. Častěji se mluví o jiném čísle. BBC Sport ji v březnu 2026 označila za nejspíš nejrozpoznatelnější fotbalistku světa, s téměř 16 miliony sledujících na Instagramu a 11,8 milionu na TikToku. To je víc, než kolik má mnoho mužských hvězd z Premier League.
A tady začíná problém. U muže by taková popularita byla bonusem ke kariéře. U Lehmannové se z ní stala obžaloba.
„Lidé nevidí práci, kterou dělám“
Ve zdrojích, které jsme dohledali, se Lehmannová k říjnové sérii samostatně nevyjádřila. Kritikům ale opakovaně vzkazuje totéž a její slova z posledních let sedí na novou fotku přesně.
V rozhovoru pro BBC Sport z března 2026 odmítla představu, že odtrénuje a jde domů natáčet TikToky. Lidé podle ní nevidí práci, kterou odvádí. Mluvila o tréninku navíc, o datech, podle kterých ho plánuje, a o tom, že chce být co nejlepší hráčkou. Dodala, že ji kritika dřív zasahovala, dnes už ne. Miluje svůj život a soustředí se na výkon.
Ještě otevřenější byla v květnu 2023 pro Sky Sports, kdy hrála za Aston Villu. Popsala komentáře typu „ženy neumějí hrát fotbal, patří do kuchyně“. Příjemné jí nejsou, přiznala, ale dávají jí sílu. Negativní reakce prý nečte, soustředí se na ty dobré a nenávist považuje za volbu lidí, kteří ji píšou. Sociální sítě podle ní přišly až časem. Fotbalistkou byla dřív.
Její obrana tedy nestojí na tom, jak vypadá, ale na tom, co dělá. Neútočí, nevysvětluje každou fotku. Odpovídá tréninkem. Kritikům se tím nepodbízí: jde o klidné sebevědomí člověka, který už nepotřebuje souhlas komentářů.
Vzor, který si nemusí vybírat
Věta o vzoru pro dívky se v jejích rozhovorech opakuje v různých podobách. Nejjasněji ji rozvedla v roce 2023 pro magazín Hypebae. Sociální sítě podle ní mohou ženskému fotbalu pomoct hlavně tím, že malým holkám ukážou, že fotbal je i pro ně. A že není nic špatného na tom chtít vypadat žensky a zároveň hrát.
Pro Sky Sports k tomu přidala širší rozměr: ženský fotbal potřebuje víc fanoušků, velké stadiony a podporu klubů. Pozornost, kterou na Instagramu generuje, chce přetavit v pozornost k celé soutěži.
Dává to smysl i podle dat. Zpráva UNESCO uvádí, že 49 % dívek v období dospívání se sportem skončí. Mezi důvody patří nedostatek ženských vzorů, nízká sebedůvěra a negativní vztah k vlastnímu tělu. Dívka, která ve dvanácti řeší, jestli se k fotbalu „hodí“, potřebuje vidět někoho, kdo se nemusel vzdát sám sebe, aby mohl hrát. Lehmannová takovou postavou podle nás je, ať se to jejím kritikům líbí, nebo ne.
Česko zná stejné komentáře
Konkrétní českou kauzu kolem Lehmannové jsme nedohledali; kritika, které čelí, je mezinárodní a odehrává se hlavně na sítích. České sportovkyně ale stejný mechanismus znají velmi dobře.
Podle iROZHLASu se dvě třetiny sportovkyň, které se zapojily do ankety, setkaly s negativními komentáři na sociálních sítích. Útoky mířily hlavně na vzhled, chování při závodech a rodinu. Redakce zároveň konstatovala, že u žen mají „fanoušci“ větší sklon komentovat vzhled než samotný sport. Příklady:
- Kristiina Mäki, atletka, řešila poznámky k tělu a k těhotenství.
- Martina Řepková, florbalistka, čelila výtkám k líčení.
- Ilona Burgrová, basketbalistka, dostávala sexuálně laděné zprávy.
- Natálie Taschlerová, krasobruslařka, podle iSportu dlouhodobě čelila narážkám na svou váhu, které se u ní spojily až s poruchou příjmu potravy.
Zajímavé je srovnat, jak která z nich odpovídá. Lehmannová staví na profesionalitě a výkonu. Cvičitelka Hanka Kynychová, která letos v srpnu reagovala na kritiku svého břicha po instagramovém videu, zvolila jinou cestu: nestydí se za tělo, připomněla věk, mateřství a to, jak se ženské tělo mění. Řepková zase vyzdvihla druhou stranu sítí, děti a mladé fanoušky, které mohou sportovní profily přivést ke sportu.
Tři různé obrany, jeden společný jmenovatel. Všechny musely nejdřív vysvětlovat své tělo, a teprve potom mohly mluvit o tom, co dělají.
Kde končí sebevědomí a začíná srovnávání
Poctivý pohled na fotku z kuchyňské linky ale musí unést i druhou stranu. Sociální sítě řízené obrazem nejsou neutrální prostor. UNESCO upozorňuje, že mohou posilovat genderové stereotypy a nerealistické představy o těle. Hlavní hygienik USA ve svém doporučení k sociálním sítím uvádí, že 46 % dospívajících ve věku 13 až 17 let říká, že jim sítě zhoršují vnímání vlastního těla. Americká psychologická asociace doporučuje u teenagerů omezovat srovnávání kolem krásy a vzhledu.
Tyto studie se netýkají jedné konkrétní fotky ani jedné konkrétní hráčky. Ukazují ale, proč je debata tak citlivá. Stejný snímek může jedna dívka číst jako „můžu hrát a zůstat sama sebou“ a jiná jako „takhle bych měla vypadat“.
Lehmannová proto podle nás není jen fotbalistka v legínách. Je testem. Dokáže veřejnost přijmout sportovkyni, která je zároveň profesionálkou na hřišti, ženou, která o svůj vzhled stojí, a podnikatelkou, která na své popularitě vydělává? U mužských hvězd, které točí reklamy na spodní prádlo nebo voňavky, se tahle otázka neklade. U Lehmannové se klade po každém příspěvku.
Ve hře je i komerční rovina. Sportovní komplet na fotkách nese jasně čitelnou značku a influencerská kariéra je pro hráčku z ženské ligy, kde platy zdaleka nedosahují mužských částek, rozumnou pojistkou. Kritizovat ji za to, že své publikum zpeněží, znamená vyčítat jí, že se chová jako profesionálka.
Fotka na kuchyňské lince za pár dní zapadne pod dalšími příspěvky. Na hřišti v Leicesteru ale bude dál běhat útočnice s číslem 7, která do kuchyně nepatří víc než kdokoli jiný. Možná se na ni jednou přijde podívat holka, která ji poprvé uviděla právě na Instagramu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta