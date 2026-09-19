Lehečka vyřídil amerického bombarďáka Sheltona a tvrdí, že fanoušci v Praze jsou nepřekonatelní

V pátek 18. září 2026 v O2 areně, třináct let od posledního daviscupového zápasu v téhle hale. Jakub Menšík právě prohrál úvodní singl s Learnerem Tienem a Česko se ocitlo ve skluzu. Na kurt vyšel Lehečka proti muži, který před pěti dny hrál finále US Open a vystoupal na čtvrté místo světového žebříčku. Za hodinu a pětatřicet minut bylo po všem, a Shelton se za celý zápas nedostal k jedinému brejku. Výsledek vypadá hladce. Průběh tak jednoduchý nebyl.
Jak Lehečka rozebral Sheltonův servis
Shelton je levák s jedním z nejtvrdších podání na okruhu, hráč, který v New Yorku prošel celým turnajem až do finále proti Zverevovi. V Praze ale podle Lehečkových slov „neservíroval tak dobře jako v některých našich předchozích zápasech“. A český tenista toho využil chirurgicky přesně.
V prvním setu odvrátil Shelton čtyři brejkboly už ve třetím gamu a zdálo se, že se zakope do bezpečí. Lehečka ale znovu udeřil v pátém gamu, proměnil pátou šanci na brejk a sadu dopodával bez jediného zaváhání. Shelton se v celém prvním setu nedostal ani k brejkbolu.
Druhý set přinesl víc nervů. Lehečka prolomil Sheltonovo podání ve třetí hře, jenže hned vzápětí čelil dvěma brejkbolům na vlastním servisu. Ustál je. A právě tahle sekvence (brejk, krize, zvládnutý tlak) definovala celý zápas. Kontrolované vítězství, ne demolice. Třetí mečbol proměnil a O2 arena explodovala.
Proč tahle výhra není náhoda
Jednorázový skalp finalisty grandslamu by sám o sobě stál za pozornost. Jenže Lehečkův výkon v Praze zapadá do širšího příběhu. Po Wimbledonu 2025 začal spolupracovat s francouzským trenérem Fontangem a sám říká, na čem pracují: servis a detaily od základní čáry s cílem být konzistentnější a technicky udržitelnější v dlouhodobém horizontu.
Proti Sheltonovi se to projevilo přímo: nulová ztráta servisu proti elitnímu returnérovi, schopnost držet kvalitu v klíčových momentech. V květnu 2026 byl Lehečka na kariérním maximu ATP č. 12, zahrál finále Miami Masters, v Davis Cupu vyhrál pět z posledních šesti zápasů. Trend, ne výjimka.
Zajímavý detail z přípravy: ráno před zápasem si sparingpartner Petr Brunclík podvrtl kotník. Na poslední chvíli zaskočil Jiří Veselý, levák, který Lehečkovi umožnil rozehrát se proti specifickému leváckému podání. Přesně to, co proti Sheltonovi potřeboval.
O2 arena jako šestý hráč
„O2 arena je něco, co člověk musí zažít. To se nedá popsat,“ řekl Lehečka na pozápasové tiskové konferenci. A dodal: „Myslím si, že pro mě na tomhle světě asi není lepší místo než pražská O2 arena, kde si to takhle užít.“
Nejde jen o sentimentální frázi. Český tým vědomě zvolil O2 arenu, přestože v ní nemohl hrát na preferované antuce, organizační limity haly to neumožňovaly. Mohli jet do Ostravy nebo Jihlavy a mít povrch, který jim vyhovuje víc. Dali přednost prestiži domácí haly a atmosféře, která se v novém formátu Davis Cupu nemusí opakovat často. Sázka se vyplatila. Po Menšíkově porážce v úvodním singlu to byla právě energie hlediště, která Lehečkovi pomohla otočit momentum celého duelu.
Davis Cup se do O2 areny vrátil po třinácti letech. A hned připomněl, proč býval pro český tenis svátkem.
Co bude dál: sobota rozhodne
Stav kvalifikačního duelu je po pátku 1:1. Vítěz postoupí do Final 8 v italské Boloni, které se hraje 24. až 29. listopadu 2026. V sobotu 19. září program začíná čtyřhrou; Adam Pavlásek s Patrikem Riklem nastoupí proti americké dvojici Christian Harrison / Austin Krajicek. Pak by měly následovat nedělní singly Menšík–Shelton a Lehečka–Tien, složení se ale podle pravidel může ještě změnit.
Přímý přenos běží od 13:30 na ČT sport. Vstupenky na sobotní program byly k pátečnímu večeru stále v prodeji přes Ticketmaster i Ticketportal.
Lehečka a Davis Cup: jiný hráč než na tour
Sám to vysvětluje prakticky, ne pateticky. Na turnajích je rutina: hotel, zápas, další město. Daviscupový týden je jiný impuls. Tým má čas si zvyknout na halu, pořádně se připravit, načíst soupeře. Jako protipól uvádí finálový turnaj, kde měli na hlavním kurtu hodinu a půl tréninku a rovnou šli do zápasu.
Čísla mu dávají za pravdu. Od roku 2019, kdy v Davis Cupu debutoval, prošel obdobím s bilancí 9:11. Od té doby ale přidal vítězství nad Tiafoehem v Delray Beach, Madarasem proti Švédsku a teď Sheltonem v Praze. V týmovém dresu roste rychleji než na individuálním okruhu, a v O2 areně to bylo vidět na každém bodu.
Pět dní po finále US Open přijel Shelton do Prahy jako světová čtyřka s třináctizápasovou šňůrou. Odjížděl s porážkou ve dvou setech, bez jediného brejku. A Lehečka s pocitem, že lepší místo pro tenhle večer neexistuje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný