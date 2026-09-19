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Lehečka vyřídil amerického bombarďáka Sheltona a tvrdí, že fanoušci v Praze jsou nepřekonatelní

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Jiří Lehečka porazil v pražské O2 areně světovou čtyřku Bena Sheltona 6:4, 6:4 a srovnal kvalifikační duel Davis Cupu s USA na 1:1.
Lehečka vyřídil amerického bombarďáka Sheltona a tvrdí, že fanoušci v Praze jsou nepřekonatelní

Lehečka vyřídil amerického bombarďáka Sheltona a tvrdí, že fanoušci v Praze jsou nepřekonatelní

Zdroj: JSME ČESKÝ TENIS
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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