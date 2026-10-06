Lehečka vedl v prvním setu 3:1 i v tiebreaku, pak ztratil pět bodů v řadě. Alcaraz ho ve finále Tokia zlomil

Tiebreak prvního setu, stav 4:2 pro Lehečku a za zády vedení 3:1 z úvodu zápasu. Český tenista měl v úterý 6. října na dosah to, co se proti Alcarazovi daří jen málokomu: vzít mu sadu a přinutit ho dohánět. Pak se ale finále turnaje ATP 500 v Tokiu zlomilo. Alcaraz vyhrál pět míčů za sebou, tiebreak získal 7:4 a od té chvíle hrál s jistotou favorita. Skončilo to 7:6(4), 6:4 za zhruba hodinu a 36 minut. Pro Lehečku to není příběh kolapsu, spíš lekce o tom, jak úzký je prostor proti šampionovi, který v rozhodujících chvílích přidá.
Vedení 3:1 a tiebreak, který se otočil
Začátek patřil Lehečkovi. Brejkem utekl na 3:1, servíroval sebevědomě a Alcaraze nutil hrát z defenzivy. Španěl ale ztrátu rychle smazal, set doběhl do tiebreaku a tam se opakoval obrázek z úvodu. Čech vedl 4:2 a od zisku sady ho dělily tři míče.
Pak přišla série, kterou Alcaraz během týdne v Tokiu předváděl opakovaně. Pět bodů v řadě, otočka na 7:4. Jednotlivé výměny veřejně dostupné zdroje podrobně nerozepisují, výsledek ale mluví jasně: soupeř v jediné pasáži zavřel dveře, které Lehečka pootevřel. Španělský tisk to popsal tak, že Alcaraz „přetavil nepříznivý stav“ v zisk první sady.
Nebyla to náhoda. Podle deníku AS vyhrál Alcaraz v Tokiu všechny čtyři tiebreaky, které na turnaji hrál: proti Michelsenovi, Arnaldimu, Shapovalovovi a nakonec i proti Lehečkovi.
Čísla, která ukazují rozdíl
Statistiky na zápasové stránce Tennis.com vysvětlují, proč se zápas po tiebreaku naklonil na španělskou stranu. Rozdíl nevznikl v jednom úderu, ale napříč celou hrou na servisu i returnu.
|Statistika
|Alcaraz
|Lehečka
|Body vyhrané po 1. podání
|85 %
|75 %
|Body vyhrané po 2. podání
|72 %
|52 %
|Body vyhrané na returnu 2. podání soupeře
|48 %
|28 %
|Proměněné brejkboly
|2 ze 4
|1 ze 3
Nejvýmluvnější je druhé podání. Když Lehečkovi nevyšel první servis, Alcaraz z returnu uhrál téměř každý druhý míč. Čech na Alcarazův druhý servis uhrál jen 28 procent bodů. Tady se finále rozhodovalo potichu, mimo velké momenty.
AS k tomu přidává taktický rámec. Alcaraz střídal směry, výšku i tempo úderů a vkládal do hry kraťasy, čímž Lehečku tahal z komfortní zóny. Podle nás právě tohle odlišuje hráče světové dvacítky od šampiona: Čech hrál dobře, jenže soupeř mu v klíčových výměnách bral čas na přípravu i místo na kurtu.
Druhý set rozhodl jediný brejk
Lehečka se po ztraceném tiebreaku nesložil. Druhá sada byla dlouho vyrovnaná a o vítězi rozhodla jediná hra, brejk na 4:3 pro Alcaraze. Španěl si náskok podržel až do konce a dopodával zápas bez dalšího zaváhání.
Pro Alcaraze to byl 27. titul ATP v kariéře, třetí v sezoně a obhajoba loňského triumfu v Tokiu. Zároveň se stal čtvrtým hráčem s nejméně deseti tituly kategorie ATP 500, a to po Federerovi, Nadalovi a Djokovičovi. Vzájemná bilance s Lehečkou je teď 3:1 pro Španěla. Jedinou Čechovu výhru zatím pamatuje Dauhá 2025.
Lehečka se při ceremonii divákům omlouval, že titul nezískal, a přiznal, že je smutný. Dodal ale, že kdyby mu před turnajem někdo nabídl finále proti jednomu z nejlepších hráčů světa, bral by to všemi deseti.
Body, peníze a cesta do Šanghaje
Za finále si Lehečka připsal 330 bodů do žebříčku a odměnu 235 685 dolarů, tedy zhruba 5,1 milionu korun před zdaněním. Do Tokia přijížděl jako 23. hráč světa s 2 120 body, zatímco Jakub Menšík byl čtrnáctý s 2 405 body.
Podle našeho propočtu by se Lehečka po přičtení tokijských bodů dostal na zhruba 2 450 bodů, tedy těsně nad Menšíka. Definitivní pořadí ale ukáže až oficiální aktualizace ATP a výsledky ostatních hráčů.
Finále v Tokiu přitom není jeho největším výsledkem sezony. Na jaře došel do finále Masters 1000 v Miami, kde podlehl Janniku Sinnerovi, a v kariéře má dva tituly (Adelaide 2024 a Brisbane 2025). Co mu k posunu mezi absolutní špičku chybí, ukázalo právě Tokio: proměňovat velká finále v trofeje.
Další šance přijde hned. Lehečka figuruje v pavouku turnaje Masters 1000 v Šanghaji, který se hraje od 5. do 18. října na tvrdém povrchu, a v prvním kole má volný los. Zápasy ATP včetně Šanghaje vysílá oficiální služba Tennis TV.
Češky v Pekingu: drama i velký skalp
Zatímco Lehečka hrál v Tokiu, v Pekingu se psaly další české příběhy. Karolína Muchová porazila Naomi Ósakaovou 7:5, 1:6, 7:6(7) a postoupila do čtvrtfinále. Zápas ukončila až devátým mečbolem a sama podle WTA přiznala, že se v koncovce třásla.
Ještě větší rozruch způsobila Nikola Bartůňková. Ve třetím kole vyřadila nasazenou dvojku Arynu Sabalenkovou 6:4, 6:3 a v osmifinále ji podle pavouku čekala Sinje Krausová. Linda Nosková naopak v osmifinále nestačila na Jekatěrinu Alexandrovovou a za 66 minut prohrála 2:6, 2:6. Turnaj China Open, který v Česku vysílá Canal+, pokračuje až do 11. října.
Lehečka si z Tokia odváží stříbrný talíř, přes pět milionů korun a poznání, že na Alcaraze stačil přesně do stavu 4:2 v tiebreaku. Pět míčů, které následovaly, je vzdálenost mezi světovou dvacítkou a špičkou. Šanghaj mu nabídne šanci ji zkrátit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář