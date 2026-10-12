Lehečka vedl o set a přesto padl. Dvacetiletá španělská kometa Jódar ho v Šanghaji vyřadila po třísetové bitvě

Po hodině hry to vypadalo na český postup. Lehečka v pondělí 12. října ovládl úvodní set, ve druhém držel krok a ve třetím měl hned u prvního soupeřova podání tři šance na brejk. Nevyužil ani jednu. Po dvou hodinách a 42 minutách končí ve třetím kole Masters v Šanghaji, jak uvádí výsledková stránka turnaje. Rozhodl drobný výpadek na servisu za stavu 4:4 v rozhodující sadě. Podle nás to byla porážka v koncovkách, ne ve hře. A právě proto bolí víc než jasná prohra.
Osa zápasu: kde se to zlomilo
Lehečka, v turnaji nasazená dvaadvacítka, začal přesně tak, jak potřeboval. Ve třetí hře prvního setu prolomil Jódarovo podání a náskok už nepustil. Když set dopodával, musel odvracet brejkbol. Ustál ho a sadu získal 6:4.
Druhý set se změnil v přetahovanou podání. Oba hráči drželi svůj servis, dokud Lehečka v jedenácté hře za stavu 5:5 nevytvořil brejkbol. Kdyby ho proměnil, šel by podávat na zápas. Jódar ale šanci odvrátil a dovedl set do zkrácené hry. V ní rychle odskočil díky minibrejku, pomohl si servisem a tie-break vyhrál 7:2.
Ve třetí sadě přišla pro Lehečku asi nejbolestivější pasáž zápasu. Hned ve druhém gamu měl tři brejkboly a šanci jít do vedení 2:0. Španěl hru udržel. Zápas se pak vrátil do servisních her bez zaváhání, až do stavu 4:4. Tehdy Lehečka přišel o podání čistou hrou, bez jediného uhraného bodu. Jódar zápas dopodával.
Shrnuto v číslech:
|Moment
|Stav
|Výsledek pro Lehečku
|1. set, 3. hra
|brejk
|vedení, set 6:4
|2. set, 11. hra
|brejkbol za 5:5
|nevyužit
|2. set, tie-break
|6:6
|prohra 2:7
|3. set, 2. hra
|tři brejkboly
|nevyužity
|3. set, 9. hra
|podání za 4:4
|ztraceno čistou hrou
Jak přesně dopadly jednotlivé výměny při brejkbolech, z dostupných zdrojů rozklíčovat nejde. Obraz je ale jasný: Lehečka si šance na returnu vytvářel, Jódar je v rozhodujících chvílích ustál. Sám pak potrestal jediné čisté zaváhání českého hráče.
Jódar už není exotická naděje
Přezdívka „španělská kometa“ sedí. Dvacetiletý Madriďan začínal sezonu 2026 jako 168. hráč světa. Podle oficiálního webu Roland Garros prolomil v březnu první stovku, v dubnu padesátku a v květnu třicítku. Mezitím vyhrál první titul ATP v Marrákeši, kde ve finále smetl Marca Trungellitiho 6:3, 6:2. V Paříži pak došel do grandslamového čtvrtfinále.
Nejde o náhodný výstřel. Jódar vyhrál v roce 2024 juniorskou dvouhru na US Open, v juniorském žebříčku byl čtvrtý a krátce působil na americké univerzitě ve Virginii. Profesionálem se naplno stal teprve na přelomu let 2025 a 2026. Dnes mu patří zhruba 13. místo v žebříčku ATP, je tedy před Lehečkou, kterého oficiální profil turnaje vede zhruba na 16. příčce. Lepší má i sezonní bilanci: 38 výher a 16 porážek proti Lehečkovým 34:18. Titul z letošní sezony má jen Španěl.
Podle nás je to podstatná změna. Před rokem by Lehečka proti podobně starému Španělovi nastupoval jako favorit. Teď hraje se soupeřem, který stojí v hierarchii výš a umí ho trestat za každou slabší chvilku.
Montreal byl jasný, Šanghaj o kousek
Vzájemná bilance je 2:0 pro Jódara a oba zápasy se hrály letos na tvrdém povrchu. V srpnu v Montrealu to byla jednoznačná záležitost: 6:3, 6:3 za 74 minut. Podle ATP Jódar kontroloval výměny od základní čáry, opakovaně mířil do Lehečkova bekhendu, získal 86 % bodů po prvním podání a čelil jen třem brejkbolům.
Šanghaj ukázala, že Lehečka si cestu na Španěla našel. Vyhrál set, druhý ztratil až v tie-breaku a ve třetím měl zápas na raketě. To je výrazný posun proti Montrealu. Pokud ale chce třetí vzájemný zápas otočit, musí proměňovat šance, které si vytvoří. Jódar jich moc nenabízí.
Další příležitost může přijít brzy. Oba jsou podle oficiálního webu Swiss Indoors přihlášeni do Basileje.
Co porážka stojí v žebříčku
Loni Lehečka v Šanghaji jako nasazená patnáctka došel do osmifinále, kde ho zastavil Arthur Rinderknech. Obhajoval tedy 100 bodů. Letos si za třetí kolo připíše 50. Podle našeho výpočtu tak v žebříčku ATP proti loňsku ztrácí zhruba 50 bodů.
Ještě citelněji to vypadá v Race, tedy v pořadí letošní sezony, kde se nic neobhajuje. Lehečka v něm podle aktuálního živého přehledu TennisDB figuruje kolem 18. místa s 2 185 body, daleko od osmičky postupující na Turnaj mistrů. Do Šanghaje přijel podle dostupných informací po finále v Tokiu a Masters mu mělo pomoct ztrátu stáhnout. Místo toho přidal jen padesátku. Pro Turín by teď potřeboval velké výsledky v hale a na závěrečném Masters v Paříži.
Nejbližší plánovanou zastávkou má být Basilej, turnaj kategorie ATP 500 hraný od 24. října do 1. listopadu. Los ani den prvního zápasu zatím nejsou známé.
V Šanghaji drží české barvy Jakub Menšík, který po výhře nad Franciscem Cerúndolem 6:3, 3:6, 6:2 postoupil do osmifinále. Jódar tam vyzve vítěze zápasu Arthura Filse s Boticem van de Zandschulpem.
Lehečka odjíždí s pocitem, že tentokrát nebyl horším tenistou, jen horším v pěti nejdůležitějších minutách. Proti hráči, který za devět měsíců vystoupal ze 168. místa do elitní patnáctky, to ale stačí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář