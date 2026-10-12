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Lehečka vedl o set a přesto padl. Dvacetiletá španělská kometa Jódar ho v Šanghaji vyřadila po třísetové bitvě

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Jiří Lehečka v Šanghaji vedl o set a na začátku třetí sady měl tři brejkboly. Prohrál 6:4, 6:7, 4:6 a Rafael Jódar ho porazil podruhé v sezoně.
Lehečka vedl o set a přesto padl. Dvacetiletá španělská kometa Jódar ho v Šanghaji vyřadila po třísetové bitvě

Lehečka vedl o set a přesto padl. Dvacetiletá španělská kometa Jódar ho v Šanghaji vyřadila po třísetové bitvě

Zdroj: Český tenis
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 12:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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