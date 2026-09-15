Lehečka se ohradil proti Štěpánkovi: Aby si nemyslel, že jsme hloupí. Antuku v Praze prý chtěli, ale nedostali ji

Když Radek Štěpánek v létě veřejně prohlásil, že je „překvapený, skoro až šokovaný“ volbou tvrdého povrchu pro zářijový Davis Cup proti Spojeným státům, vypadalo to jako kritika hráčů, kteří nepochopili vlastní výhodu. Jiří Lehečka v pondělí po prvním tréninku v O2 areně ukázal, že příběh má druhou stranu. A ta je podstatně komplikovanější, než jak ji Štěpánek zarámoval.
Antuku chtěli všichni, a řekli to nahlas
Lehečka popsal rozhodovací proces konkrétně. Při debatě s kapitánem Tomášem Berdychem v Dauhá se on i Jakub Menšík jednohlasně shodli: chtějí antuku. Žádné váhání, žádný kompromis v hlavách hráčů. Antuka by Američanům sebrala komfort jejich servisní hry i hry prvním úderem, čeští singlisté to věděli a sami to prosazovali.
Jenže pak přišla odpověď organizátorů. Z provozních důvodů antuka v O2 areně neprojde. Lehečka to v pondělí považoval za natolik důležité sdělit veřejně, že to udělal hned při první příležitosti, protože dosud nikde nezaznělo, že hráči antuku aktivně požadovali. Veřejná debata se tak celé týdny točila kolem falešného předpokladu: že si Češi hard vybrali dobrovolně.
Proč O2 arena antuku neumožnila
Odpověď leží v kalendáři pražské multifunkční haly. Podle veřejného dokumentu hlavního města Prahy se v O2 universu a přilehlé aréně konal 4.–7. září mezinárodní kongres. Domácí rozpis HC Sparta ukazuje extraligové zápasy 12. a 16. září, tedy ledový režim haly těsně před daviscupovým víkendem. Organizátor Miroslav Malý potvrdil, že arénu převzali až v neděli 13. září v pět ráno. Kurt se stavěl během jediného dne.
Antukový povrch vyžaduje výrazně delší přípravu než hard. Už v květnu to vysvětloval Berdych: O2 arena je extrémně vytížená a příprava antuky v hale je logisticky náročnější. Jednodenní okno mezi kongresem, hokejem a prvním tréninkem v úterý ráno antuku jednoduše vyloučilo.
Klíčové je, že organizátoři o tomto omezeném okně věděli dopředu. Nešlo o překvapení, ale o předvídatelný provozní rámec, který antukovou variantu zabil dřív, než se vůbec dostala na stůl jako reálná možnost.
Velká hala, nebo velká výhoda: dilema dnešního Davis Cupu
Impuls hrát v O2 areně přitom vzešel od samotných hráčů. Lehečka i Menšík chtěli zažít to, co dosud znali jen z televize, daviscupový zápas v hale, kde česká generace Berdycha a Štěpánka neprohrávala. Poslední Davis Cup v O2 se hrál v září 2013 proti Argentině. Třináct let čekání.
Alternativy existovaly. Jihlava s novou Horáckou arénou pro 7 500 diváků se osvědčila v únorovém zápase se Švédskem. Ostrava, kterou Štěpánek zmiňoval jako modelový antukový příklad, nabízí velkou multifunkční halu. Obě města by antuku zvládla. Jenže žádná z nich není O2 arena s potenciálem dvanácti tisíc diváků a statusem největšího českého sportovního představení.
Tady se odhaluje skutečné téma celého sporu. Dnešní Davis Cup nutí domácí tým vybírat mezi čistě sportovní výhodou a jednorázovým velkým spektáklem. Zářijové kolo je jen vstupní branou do Final 8 v Boloni, které se stejně hraje na rychlém hardu v neutrálním prostředí. Antuka by pomohla v jednom víkendu. Plná O2 arena má pomáhat celou kariéru.
Kdo má pravdu: Štěpánek, nebo Lehečka?
Štěpánek má pravdu v tom, že hard je pro Američany „daleko příjemnější“ než antuka. To je nesporný fakt a čeští hráči si tím objektivně ubrali část povrchového náskoku. Lehečka má pravdu v tom, že to nebyla hloupost, ale vědomý kompromis, a že hráči sami dělali maximum pro to, aby antuku dostali.
Podle nás je podstatné, co z Lehečkova vyjádření plyne mezi řádky. Veřejná kritika od legendy českého tenisu, která pomíjí organizační realitu a staví to tak, jako by si kluci vybrali špatně, bolí víc než ztráta povrchové výhody. Lehečka nereagoval proto, že by se bál hardu. Reagoval proto, že nechtěl nechat bez odpovědi narativ, ve kterém současná generace vypadá, jako by nechápala základy daviscupové strategie.
Češi loni Američany na hardu porazili. V pátek a sobotu to budou muset dokázat znovu, tentokrát před plnou O2 arenou, kterou si sami vybrali. Jestli ten kompromis stál za to, ukáže skóre. Ale rozhodnutí za ním bylo všechno, jen ne hloupé.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář