LEGO ze sklepa může mít hodnotu tisíců korun. Sběratelé platí za jednu figurku víc než za celou stavebnici v obchodě

Leden až březen 2026 přinesl na severském secondhandovém tržišti Tradera osmnáctiprocentní meziroční nárůst prodejů použitého LEGA. Jen za první kvartál se na platformě uskutečnilo přes 109 000 aukcí s touto značkou. Tři konkrétní transakce z jara 2026 přitom ukazují, co dokáže vyřazený kus udělat s cenou: vedle zmíněného Baby Riyu se žlutá maska Huna ze série Bionicle prodala za zhruba 12 000 SEK a set Star Wars ze Sønderborgu za přibližně 13 500 SEK. Podle Jennifer Geertsen Bro, marketingové šéfky Tradera v Dánsku, řada lidí doma uchovává díly a stavebnice, jejichž sběratelskou hodnotu vůbec netuší.
Proč jedna minifigurka překoná cenu celé stavebnice
Mechanismus je prostý: LEGO Group každoročně vyřazuje desítky setů z prodeje. Jakmile krabice zmizí z regálů, nabídka na sekundárním trhu postupně vysychá, zatímco poptávka sběratelů zůstává, nebo roste. Nejdramatičtěji to funguje u exkluzivních minifigurek, které šlo získat pouze v jednom konkrétním balení. Databáze
BrickEconomy u setu Cloud City 10123 uvádí původní maloobchodní cenu 2 400 Kč, zatímco odhad dnešní hodnoty neotevřeného balení činí přes 420 000 Kč. Samotná figurka Boby Fetta z tohoto setu se odhaduje na 72 000 Kč, tedy třicetinásobek původní ceny celé krabice.
Historické rekordy Tradera potvrzují vzorec: Mr. Gold se prodal za 32 000 SEK, pozlacený C-3PO za 20 000 SEK, Boba Fett z Cloud City za 18 751 SEK. Nejvyšší příčky obsazují kompletní ikonické sety: Cloud City za 41 000 SEK, UCS Darth Maul za 35 017 SEK, první edice Millennium Falconu za 30 000 SEK. V roce 2025 proteklo přes Tradera použité LEGO za téměř 49 milionů SEK, denně měnilo majitele kolem 900 stavebnic.
Které série a díly lovit ve starých krabicích
Star Wars tahá absolutně nejvyšší částky, zvlášť modely UCS a figurky z raných edicí. Bionicle překvapuje u barevně neobvyklých masek; žlutá varianta Huna existuje mimo běžnou distribuci a v katalogu
BrickLink se vyskytuje extrémně řídce. Ninjago umí vystřelit na konkrétních postavách: Baby Riyu z komerčního setu za necelých 900 Kč dosáhl na aukci třicetinásobku.
Co zvyšuje šanci na cenný nález:
Vyřazené sety z řad Star Wars, Bionicle a Ninjago Exkluzivní figurky, které šlo sehnat jen v jednom balení Neobvyklé barvy dílů, tedy limitované série, produkční odchylky či eventové distribuce Kompletnost včetně návodu a originální krabice Ověření přes prodané aukce za posledních 120 dnů, nikoli přes aktuální nabídkové ceny
Odborný článek na
Bricksetu rozlišuje masově vyráběné kusy od variant vzniklých krátkou sérií nebo produkční změnou. Právě tenhle detail dělá z nenápadného plastového dílu sběratelský artikl. Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Jak si ověřit hodnotu a kde v Česku prodat
Tradera provozuje oceňovací nástroj „Vad är den värd?“ („Kolik to má cenu?“), který pracuje s reálně dokončenými aukcemi a fixními cenami za uplynulé čtyři měsíce. Stačí vyfotit díl nebo zadat číslo setu a platforma nabídne cenový odhad. Od května 2026 navíc Tradera ve spolupráci s DHL Express pojišťuje zásilky až do 200 000 SEK, což otevírá přeshraniční prodej i u dražších rarit. Mezinárodní obchody přes platformu vzrostly v roce 2025 o 40 %.
Pro české prodejce funguje Aukro. Lot vzácných figurek Star Wars se tu prodal za 6 450 Kč, kompletní set 75212 za 3 799 Kč. I obyčejný nález Bionicle z dětského pokoje vynesl 700 Kč. Běžnější figurka Kylo Rena odešla za 270 Kč, což ukazuje, jak dramaticky se liší hodnota mezi masovým a vzácným kusem.
U dražších sběratelských položek stojí za úvahu rozprodej po figurkách. BrickEconomy u Cloud City kalkuluje, že sedm minifigurek tvoří zhruba 28 % celkové hodnoty setu. Pokud máte kompletní krabici s exkluzivní postavou, celek obvykle vydělá víc. Pokud chybí pár dílů, ale figurka je vzácná, samostatný prodej může překonat cenu nekompletního setu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková