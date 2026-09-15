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LEGO ze sklepa může mít hodnotu tisíců korun. Sběratelé platí za jednu figurku víc než za celou stavebnici v obchodě

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Drobná figurka draka Baby Riyu odešla na švédské aukční platformě Tradera za 14 000 SEK, v přepočtu přes 30 000 Kč. Původní set, jehož byla součástí, stál v obchodě necelých 900 Kč.
LEGO ze sklepa může mít hodnotu tisíců korun. Sběratelé platí za jednu figurku víc než za celou stavebnici v obchodě

LEGO ze sklepa může mít hodnotu tisíců korun. Sběratelé platí za jednu figurku víc než za celou stavebnici v obchodě

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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