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Legendární V+W bez pozlátka: Proč se milovaní komici po válce v soukromí nesnášeli a co jejich vztah definitivně rozbilo

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Legendární V+W bez pozlátka: Proč se milovaní komici po válce v soukromí nesnášeli a co jejich vztah definitivně rozbilo. Učebnice dějepisu i české literatury je dodnes malují jako nerozlučné bratry, kteří si viděli do hlavy, dokázali dokončovat věty toho druhého a jejichž tvůrčí napojení bylo naprosto dokonale neprůstřelné.
Voskovec a Werich, historie, divadlo, divadlo v+w, osobnosti

Voskovec a Werich, historie, divadlo, divadlo v+w, osobnosti

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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