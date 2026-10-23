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Legendární Need for Speed je zpátky. Po 22 letech si ho zahrajete přímo v prohlížeči

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Legendární Need for Speed: Underground 2 z roku 2004 se vrací v nečekané podobě. Fanouškovský projekt umožňuje spustit kultovní závody přímo v prohlížeči, nabízí až 120 FPS a především multiplayer, ve kterém se ulicemi Bayview prohánějí skuteční hráči.
Legendární Need for Speed je zpátky. Po 22 letech si ho zahrajete přímo v prohlížeči

Legendární Need for Speed je zpátky. Po 22 letech si ho zahrajete přímo v prohlížeči

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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