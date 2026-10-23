Legendární Multivan T5 už stojí pod 10 000 eur. Pozor ale na motor, skoro každý diesel v něm skrývá vážné riziko

Když byl v roce 1993 T4 Multivan čerstvou novinkou, přinesl do rodinných aut interiér, se kterým se dalo skoro libovolně hýbat. Sedadla šla posouvat i otáčet. Vzadu stála lavice a před ní dvě otočná sedadla, často natočená proti směru jízdy. Z kabiny se dalo udělat lůžko nebo malá kancelář. Volkswagen tím založil vlastní kategorii aut: o kus větších než běžná MPV a přitom dost kompaktních na to, aby se s nimi dalo bez potíží manévrovat a parkovat.
Sedm míst, lůžko i kancelář v autě s rozvorem tři metry
Generace T5 a T6 na tenhle nápad navázaly. Krátká verze má rozvor 3 000 mm, tedy přesně tři metry, a k tomu krátké převisy. Uvnitř tak vznikl malý pojízdný pokoj s rovnou podlahou, který se dá přestavět mnoha způsoby. Právě variabilitou se Multivan liší od ostatních verzí T5 a T6. Už v sériové podobě je obytným autem s plnohodnotným lůžkem, kanceláří nebo obývákem na kolech a zároveň pohodlným shuttlem pro sedm lidí. Takovou kombinaci v jednom voze nabízí jen málokdo.
Volkswagen si byl úspěchu vědom a v ceně Multivanu to bylo vždycky znát. Ceny ojetých T5 už ale klesly pod 10 000 eur, tedy zhruba 240 000 korun, a v nabídce jsou i výrazně levnější kusy. Výběr je široký. Většina starších Multivanů má přitom za sebou vysoký nájezd.
Nejrozšířenější motor ojetých T5 má seznam závad od turba po svody
Mezi dieselovými motory řady T5 je bez vážného rizika prakticky jen jeden. Nejrozšířenějším z nich je pětiválec 2.5 TDI s kódy AXD, BNZ, AXE a BPC, nejčastěji ve verzi se 128 kW, méně často s 96 kW. Jeho slabiny jsou známé už řadu let. S rostoucím nájezdem u něj hrozí fatální závady turbodmychadla a vstřikování, poškození spodku motoru i výfukových svodů a tím výčet zdaleka nekončí.
Pro kupce Multivanu je to nejhorší možná kombinace. Motor, který potkáte v inzerátech nejčastěji, je zároveň ten, jehož rizika rostou s vysokým nájezdem, a ten mají starší kusy skoro všechny. Plní navíc jen emisní normu Euro 4, takže ani jako investice nevychází dobře. Volkswagen pětiválec nakonec nahradil dvoulitrovým čtyřválcem 2.0 TDI s kódy CFC a CFCA.
Jak drolící se hliník z chladiče EGR ohrozil 140 000 vozů T5
V Multivanech se z dvoulitrů nejčastěji objevuje nejvýkonnější verze 2.0 BiTDI se dvěma turbodmychadly a výkonem 132 kW. Ani ona nemá čistý štít. Jejím slabým místem je chladič EGR, tedy součást systému recirkulace výfukových plynů.
Chladicí žebra jsou z hliníku, který oxiduje a drolí se. Úlomky se recirkulací dostávají do válců a postupně ničí jejich stěny, písty i pístní kroužky, podobně jako písek nasypaný do motorového oleje. Porucha se ohlašuje v tomto pořadí: nejdřív motor začne nadměrně spotřebovávat olej, pak klesne tlak oleje, následně se zadře turbodmychadlo a nakonec motor selže úplně. Mezitím se ucpává filtr pevných částic i katalyzátor. Zvýšená spotřeba oleje je tedy první věc, na kterou se má kupující u prodávajícího ptát.
Podle německého magazínu Auto Bild měl vadný chladič EGR každý T5 s touto verzí motoru, ať šlo o Transporter, Caravelle, Multivan, nebo California. Jde o 140 000 vozů s motory CFC a CFCA vyrobených mezi lety 2008 a 2015. Upravený chladič Volkswagen představil teprve v březnu 2015 a brzy poté motor nahradila úplně jiná konstrukce. Oprava tak dorazila v posledním roce výroby, kdy většina těch aut už jezdila s původním dílem.
Které písmeno na konci čísla dílu musí mít chladič EGR ve vašem T5
Verze 2.0 BiTDI s kódem CFCA už plní normu Euro 5, tedy o stupeň přísnější než pětiválec 2.5 TDI. Smysl dává ovšem jen tehdy, když má správný chladič EGR.
Druhou cestou je klasické 2.0 TDI se 103 kW. Je slabší a má pověst motoru s dlouhou životností a bezproblémovým provozem. Statistika podobná té z Auto Bildu pro něj chybí a vadný chladič EGR se uvádí jen u verze se 132 kW. Jeho dlouhověkost je tedy doporučení, ne doložené číslo.
Kdo verzi 2.0 BiTDI vlastní nebo ji kupuje, najde číslo dílu na samolepce na horním víku chladiče EGR. Číslo 03L115512 zakončené písmenem A, B nebo C označuje vadné provedení. Pokud motor zatím nemá příznaky zadírání, je potřeba chladič vyměnit co nejdřív, jen tak se poškození motoru dá předejít. Funkční je jediný díl s číslem 03L115512D a právě ten je třeba při výměně koupit.