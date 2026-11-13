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Legendární „Mlíkovka“ – socialistická klasika, kterou buď milujete, nebo nenávidíte. Tento recept si ale zamilují i její největší odpůrci

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Děti milují sladké snídaně, tak proč jim občas nepřipravit něco jiného než cereálie. Mléčná polévka s litými knedlíčky a skořicí je jednoduchá a příjemně voní.
Legendární „Mlíkovka“ – socialistická klasika, kterou buď milujete, nebo nenávidíte. Tento recept si ale zamilují i její největší odpůrci

Legendární „Mlíkovka“ – socialistická klasika, kterou buď milujete, nebo nenávidíte. Tento recept si ale zamilují i její největší odpůrci

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 05:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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