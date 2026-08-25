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Legendární kojot Vilda chystá drsnou žalobu! Vlastní film slibuje obří zábavu

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Kojot Vilda se vrací ve vlastní filmové komedii. S pomocí zkrachovalého právníka podá žalobu na továrnu ACME za všechny nefunkční vynálezy a exploze.
Kojot Vilda vrací úder

Kojot Vilda vrací úder

Zdroj: FOTO:Distr. Bontonfilm
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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