Legendární gulášová polévka s vepřového masa podle hospodského receptu – poctivá, hustá a zasytí i ty největší jedlíky

Když se venku ochladí a večer už člověk hledá něco pořádně teplého, přichází na řadu gulášová polévka. Stačí jeden větší hrnec a kuchyní se brzy rozvoní cibule, paprika, maso a majoránka. Poctivá gulášová polévka s vepřovým masem je hustá, sytá a plná výrazných chutí, takže k ní často stačí jen krajíc čerstvého chleba. A pokud jí připravíte víc, nemusíte se bát, že by druhý den zůstala bez chuti. Naopak, po odležení bývá ještě lepší.
Základem dobré chuti je vepřová plec, která má dostatek tuku a při delším vaření zůstává krásně měkká. Sladká paprika dodá polévce typickou gulášovou chuť, uzená paprika přidá jemný kouřový tón a trocha pálivé papriky ji příjemně zahřeje. Rajčata a rajský protlak zase přinášejí lehkou kyselost a pomáhají vyvážit výraznost masa i koření. Brambory ji přirozeně zahustí a společně s paprikami z ní udělají jídlo, které zasytí bez potřeby složité přílohy.
Nejvíc jí sluší pořádná porce na hlubokém talíři a čerstvý chléb, ale klidně ji můžete doplnit i lžící zakysané smetany. Ta zjemní kořeněnou chuť a polévce dodá příjemnou krémovost. Hodí se také jako jídlo na víkend, kdy máte čas uvařit větší hrnec pro celou rodinu. A když něco zbude, stačí polévku při ohřívání podle potřeby zředit trochou vývaru nebo vody.
Vepřovou plec očistěte a nakrájejte na menší kostky. Ve velkém hrnci rozehřejte olej a maso postupně opečte dozlatova. Maso nepřidávejte do hrnce najednou ve velkém množství, aby se dobře opeklo a nezačalo se dusit ve vlastní šťávě.
Opečené maso odložte stranou a do stejného hrnce nasypte nadrobno nakrájenou cibuli. Krátce ji restujte dozlatova, poté přidejte očištěnou a nakrájenou mrkev a nasekaný česnek. Vše společně několik minut míchávejte, aby zelenina změkla.
Přisypte sladkou, uzenou a pálivou papriku spolu s kmínem. Směs krátce promíchejte, ale nenechávejte papriku dlouho na přímém žáru, protože by mohla zhořknout. Ihned přidejte rajský protlak, aby se chutě spojily a základ získal plnější chuť.
Do hrnce vraťte opečené maso a přidejte krájená rajčata. Vše zalijte vývarem a vložte bobkové listy a nové koření. Polévku přiveďte k varu, poté teplotu snižte a vařte přibližně 50 minut pod mírným varem, dokud maso nezačne měknout.
Brambory oloupejte a nakrájejte na kostky. Červené a žlutou papriku očistěte, odstraňte semeníky a nakrájejte na větší kousky. Jakmile je maso téměř měkké, přidejte do hrnce brambory a papriky a pokračujte ve vaření dalších 20–25 minut.
Ke konci vaření vyjměte bobkové listy a nové koření, pokud je v polévce snadno najdete. Přidejte majoránku, sůl a mletý černý pepř a vše dobře promíchejte. Polévku ještě krátce povařte, aby se majoránka rozvoněla, a podle chuti ji případně dosolte.
Hotovou gulášovou polévku nechte několik minut odstát a poté ji rozdělte do hlubokých talířů. Podávat ji můžete se lžící zakysané smetany, která zjemní její výraznou chuť. Nejlépe k ní chutná čerstvý chléb.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová