Legendární fotbalista byl ženatý pětkrát a teď randí s modelkou mladší než jeho vlastní dcery. Matthäus to nevzdává

Na Oktoberfestu nebyl v září 2026 nikdo, kdo by fotografy zajímal víc než kapitán mistrů světa z roku 1990. Lothar Matthäus seděl v Käfers Wiesn-Schänke, jednom z nejprestižnějších stanů mnichovských slavností, a vedle něj tmavovlasá Theresa Sommer. Podle španělského listu AS byli „velmi zamilovaní“. Čísla kolem toho páru se přitom čtou skoro jako fotbalová statistika: pět manželství, čtyři děti, jeden vnuk a věkový rozdíl 38 let. Matthäusova starší dcera Alisa je o 13 let starší než jeho partnerka, mladší Viola o 11 let. Po pěti rozvodech tak zůstává mužem, jehož soukromí média sledují skoro stejně pozorně jako jeho komentáře k Bundeslize. A on jim k tomu pravidelně dodává materiál.
Od Ischglu po Zlatý míč
Veřejná historie vztahu se dá přesně datovat. V dubnu 2025 se Matthäus objevil s Theresou Sommer v rakouském lyžařském středisku Ischgl a německé bulvární servery začaly pátrat, kdo je žena po jeho boku. Sám bývalý záložník tehdy pro RTL odpověděl strohým „Bez komentáře“.
Co se o ní ví, poskládala média z kusých údajů. Sommer pochází z Osnabrücku, pracuje jako modelka a studovala v Anglii. Podle RTL, které čerpalo z jejího údajného profilu na LinkedInu, měla studovat ekonomii a management na King’s College London a psychologii na univerzitě v Durhamu. Vlastní rozhovor však zatím neposkytla. Podle webu Bundes Tribune nezveřejňuje společné fotky s Matthäusem ani na svém Instagramu.
Od Ischglu se pár ukazuje pravidelně. Navštěvovali spolu Allianz Arenu, na podzim 2025 prošli po červeném koberci při předávání Zlatého míče, kde Sommer podle t-online zaujala elegantními tmavými šaty s květinovým vzorem, a Promiflash zaznamenal i jejich společnou účast na basketbalovém finále. Oktoberfest 2026 je zatím poslední zastávkou a nic nenasvědčuje rozchodu.
Jak se vlastně seznámili, pár nikdy neřekl. Celý vztah tak vypráví hlavně fotografie, ne slova. U muže, který kdysi rozvody řešil v novinových titulcích, je to podle nás pozoruhodná zdrženlivost.
Pět svateb, pět rozvodů
Matthäusův milostný život je v německých médiích roztroušený po desítkách článků. Dali jsme ho dohromady do jednoho přehledu:
|Manželka
|Manželství
|Délka
|Děti
|Věkový rozdíl
|Silvia Matthäus
|1981 až 1992
|asi 11 let
|Alisa, Viola
|zhruba vrstevnice
|Lolita Morena
|1994 až 1999
|asi 5 let
|Loris
|blízký věk
|Marijana Kostić
|2003 až 2008
|asi 5 let
|žádné
|zhruba 10 let
|Liliana (Kristina Liliana Čudinova)
|2009 až 2011
|přes 2 roky
|žádné
|26 let
|Anastasija Klimko
|2014 až 2021
|asi 7 let
|Milan
|27 let
|Theresa Sommer (partnerka)
|od 2025
|trvá
|žádné
|38 let
Z tabulky je vidět trend. První dvě manželky patřily podle deníku Welt do „stejné věkové kategorie“ jako on sám. Pak se rozdíl začal zvětšovat a s Theresou Sommer dosáhl maxima. Žádný z jeho veřejně známých vztahů neměl tak velký věkový rozdíl.
Proč se manželství rozpadala, většinou veřejně doloženo není. Nejvíc medializovaný byl konec čtvrtého svazku. Welt v lednu 2010 psal o rozdílných představách o životě, napětí kolem pracovních plánů a sporech o peníze. Liliana tehdy prohlásila, že se pro rozchod rozhodla dřív, než ho Matthäus oznámil. Třetí manželství s Marijanou Kostić naopak zůstalo spíš mimo pozornost. U ostatních platí jediné: skončila rozvodem.
Proti tomu stojí rodinné vazby, které vydržely. Když se v roce 2020 Alise narodil syn, Matthäus pro RTL řekl, že je na dceru velmi hrdý a že je rád dědečkem. Jak dcery, syn Loris nebo nejmladší Milan vnímají otcovu novou partnerku, se ale neví. Rodina se veřejně nevyjádřila.
Svatba číslo šest? Spíš ne
Matthäus přitom další obřad zřejmě nechystá. Nic nenasvědčuje ani zásnubám. Podle Bundes Tribune, který odkazuje na magazín InTouch, Matthäus v červnu 2026 řekl, že se znovu ženit „v žádném případě“ neplánuje. Stejně to zmiňuje i AS.
Po pěti rozvodech to zní jako poučení. Matthäus se tedy nevzdává lásky, jen papírů na úřadě. V takovém případě by Theresa Sommer byla po více než čtyřiceti letech první partnerkou, u které zůstane jen u partnerství.
Věkový rozdíl budí pozornost, ale ve světě celebrit nijak výjimečný není. Stejných 38 let dělí britského herce Patricka Stewarta a zpěvačku Sunny Ozell. Z domácího prostředí se nabízí bližší příklad: Karla Gotta a jeho ženu Ivanu dělilo 37 let a jejich manželství vydrželo až do zpěvákovy smrti. Arnold Schwarzenegger je o 28 let starší než Heather Milligan, Rod Stewart o 26 let starší než Penny Lancaster. Normou to není. Jde spíš o pravidelný zdroj titulků, a ty Matthäus nikdy neodmítal.
Legenda, která nikdy nezmizela z obrazovky
Pozornost bulváru souvisí i s tím, že nikdy neodešel do ústraní. Podle oficiálního profilu v DFB Datencenter odehrál za Německo 150 zápasů, v roce 1980 vyhrál mistrovství Evropy a v roce 1990 jako kapitán zvedl nad hlavu pohár pro mistry světa. V Bayernu strávil dvanáct sezon, získal sedm titulů v Bundeslize a klub ho uvádí ve své síni slávy.
Na trávník už nechodí, televizi ale neopustil. Od sezony 2012/13 je expertem stanice Sky a v dubnu 2025 si spolupráci prodloužil. Jak uvádí Sky Sport, zůstává u analýzy hlavního zápasu kola v Bundeslize, kde spolukomentuje s Wolffem Fussem, vystupuje v diskusním pořadu Sky90 a každý týden píše vlastní sloupek. V březnu 2026 se navíc objevil v dokumentu Jedno léto v Itálii o mistrovství světa 1990.
Fotbal, televize a společenské akce se u něj prolínají už desítky let. Dopoledne rozebírá taktiku, večer stojí na červeném koberci. Partnerky jsou součástí toho obrazu.
Česká stopa: Eden místo finále na Wembley
V Česku si Matthäuse spojují hlavně s jedním datem, a paradoxně u něj nebyl. Ve finále Eura 1996, kde Němci porazili Česko, chyběl kvůli zranění a kapitánem byl podle UEFA Jürgen Klinsmann. Častá zkratka „kapitán vítězů Eura 96“ tedy nesedí.
Česku se ale nevyhnul. O šest let dřív, na mistrovství světa v Itálii, rozhodl čtvrtfinále proti Československu proměněnou penaltou. Když v roce 2015 přijel do Prahy, vzpomínal na to s respektem. Pro ČT sport řekl, že český tým měl vždy kvalitní hráče a Němci tehdy v Itálii měli štěstí.
Do Edenu tehdy dorazil na exhibici legend, která měla připomenout finále z roku 1996 a kterou přenášel ČT sport. Hrál poločas, Česko zvítězilo 6:3. Podle iSportu po zápase chválil atmosféru a české publikum a s úsměvem přiznal, že s Pavlem Nedvědem už nestačí držet krok. Partnerku tehdy do Prahy nepřivezl, alespoň ne před kamery.
Matthäus dnes žije podobně jako kdysi hrál: v centru dění a s energií, která nepolevuje. Na fotkách z mnichovského stanu vedle něj sedí žena mladší než jeho dcery a on nevypadá, že by mu to vadilo. Svatbu možná neplánuje, ale titulky mu nedojdou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle