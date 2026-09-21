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Legendární Fantom opery se vrací v temném hororovém kabátě. V hlavní roli zazáří dcera Monicy Bellucci

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Kultovní příběh o posedlosti a osudové lásce Fantom opery se vrací jako temná romantická podívaná s nádechem hororu zasazená do současné Paříže. Vůbec první francouzská filmová adaptace slavného románu Gastona Lerouxe s Devou Cassel v hlavní roli dorazí do českých kin koncem října. Pokud se vám líbi
Legendární Fantom opery se vrací v temném hororovém kabátě. V hlavní roli zazáří dcera Monicy Bellucci

Legendární Fantom opery se vrací v temném hororovém kabátě. V hlavní roli zazáří dcera Monicy Bellucci

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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