Legendární Fantom opery se vrací v temném hororovém kabátě. V hlavní roli zazáří dcera Monicy BellucciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Legendární Fantom opery se vrací v temném hororovém kabátě. V hlavní roli zazáří dcera Monicy Bellucci
Stačí, aby se mrtví ozvali, a může tak nastat noční můra, ze které není úniku. Na Netflix míří argentinská...
Konečně nastal týden, v němž Netflix vypustil do světa novou část vražedné antalogie Monstrum. Tentokrát se...
„Přátelství je zvláštní věc. Když se jednomu něco stane, ostatní se pevně semknou,“ zaznívá v traileru...
Skandinávci prostě psychologické thrillery umí a na další se můžeme těšit už příští měsíc. Seriál Několik...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
- Temnější než Sedm, mrazivější než Mlčení jehňátek: 7 geniálních thrillerů o sériových vrazích, které jste pravděpodobně neviděli
- Harlan Coben boří rekordy: Jeho nový thriller je pátým nejúspěšnějším seriálem Netflixu všech dob
- Stranger Things nekončí. Netflix vrací oblíbené hrdiny, do Hawkinsu míří duchové a tajemná hrozba z podzemí
- Čtyři dekády jsme se pletli. Marvel mění historii Venoma. Drsný zvrat odhaluje jeho temné tajemství