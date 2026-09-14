Legendární český fotbalista Berger bude dědečkem. Dcera novinku oznámila romantickým snímkem z Marbelly

Pro Patrika Bergera, muže, který před třiceti lety proměnil penaltu ve finále mistrovství Evropy, to znamená zcela novou roli. Z vicemistra Evropy, liverpoolské stálice a člena Síně slávy českého fotbalu se stane dědeček. První vnouče v rodině, která jinak svůj soukromý život střeží poměrně pečlivě. Oznámení bylo veřejně dohledatelné nejpozději 12. září 2026, kdy ho převzala CNN Prima NEWS. Přesný termín porodu ani fázi těhotenství Valentina nezveřejnila.
Proč Marbella není náhodná kulisa
Pláž na fotografii vypadá jako dovolenkový záběr. Jenže Valentina Bergerová ve Španělsku žije. Třetí rok. S partnerem Dominikem vyměnili Prahu za Costa del Sol a v Marbelle vybudovali značku Solmates Marbella. Na jejich společném LinkedIn profilu mluví o druhém roce budování firmy, v dubnu 2026 byli hosty podcastu ANDALIFE, kde popisovali celý přesun z Česka.
Oznámení těhotenství z marbellské pláže tak není instagramová estetika na export. Je to zpráva z domova. Dominikovo příjmení se z veřejných zdrojů nepodařilo ověřit, ale profesní stopa páru „Valentina and Dominik“ je konzistentní a dlouhodobá. Valentina si přitom drží i českou podnikatelskou vazbu, živnost v Česku má od roku 2021.
Berger: gól ve finále, sedm let v Liverpoolu, teď dědeček
Pro ty, kteří si Patrika Bergera spojují hlavně s fotbalem, stručná rekapitulace:
- 44 startů za českou reprezentaci, 18 gólů
- Gól z penalty ve finále EURO 1996 proti Německu, Česko skončilo druhé
- Sedm sezon v Liverpoolu: 148 ligových zápasů, 28 branek
- Člen Síně slávy českého fotbalu společně s celým vicemistrovským týmem
Berger patří ke generaci, která český fotbal zapsala do evropské paměti. A právě proto má zpráva o jeho vnučeti či vnukovi váhu i mimo bulvární rubriku. Je to generační milník: hráč, jehož penaltu na Wembley viděly miliony Čechů, vstupuje do role, která s fotbalem nemá nic společného.
Co dělá Berger dnes
Trenérskou kariéru odmítl. Místo toho se k fotbalu vrátil oklikou: 1. ledna 2025 vznikla firma Patrik Berger Football Agency, kterou vede společně se synem. Vedle agentury hraje padel, chodí na golf, jezdí na ryby a nedávno se mihl i ve filmu Vyšehrad Třy.
Na sociálních sítích zůstává aktivní, ale rodinu ukazuje střídmě. Letos v dubnu sdílel výročí s manželkou, fanoušci pod příspěvkem komentovali hlavně jeho vzhled. Samostatnou veřejnou reakci na dceřino těhotenství se zatím nepodařilo dohledat. Berger o sobě dlouhodobě mluví především jako o tátovi dvou dětí, teď k tomu přibude ještě jedno slovo.
Oznámení bez velkých gest
Formát Valentinina příspěvku je vlastně docela střízlivý. Žádný rozhovor pro magazín, žádná tisková zpráva. Stručný popisek, partnerská fotka, ultrazvukové snímky. Pro srovnání: když loni oznamoval těhotenství zápasník Jiří Procházka, zvolil vánoční rodinnou fotku a delší osobní text. Valentina vsadila na minimum slov a maximum obrazu.
Právě ta střídmost sedí k rodině, která nikdy nehledala reflektory. Berger si je vysloužil na hřišti. Jeho dcera si buduje vlastní život přibližně 800 km od Prahy. A první vnouče legendy z Wembley se nejspíš narodí u Středozemního moře.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta