Legendární čertík v bramboráku – hospodská klasika, která nikdy nezklame. Super tip na rychlý oběd do 30 minut

Pokud hledáte nápad na poctivé, dokonale syté jídlo plné výrazných chutí, bramborák plněný mletým masem a rozpuštěným sýrem představuje naprostou trefu do černého. Spojení dokřupava usmaženého bramborového těsta, šťavnaté masové náplně jemně provoněné cibulí i chilli a táhlého sýra uvnitř vytváří neodolatelnou kombinaci. Na povrchu vás přivítá zlatavá kůrka, zatímco uvnitř se ukrývá bohatá náplň, která pohladí po duši u víkendového oběda i po náročném pracovním dni. Pokrm chutná skvěle horký přímo z pánve, ale neztratí nic ze svého půvabu ani po vychladnutí, takže poslouží i jako skvělá svačina do práce nebo na výlet.
Tradiční bramboráky neboli cmundy či strouhance patří k nejoblíbenějším pilířům české i středoevropské lidové kuchyně už po celá staletí. Brambory jakožto cenově dostupná a výživná surovina zachraňovaly venkovské hospodyně před hladem a postupně se z nich stala vyhlášená specialita. Nápad plnit tradiční bramborové těsto kořeněným mletým masem a sýrem vychází z obliby vydatných hospodských jídel, jako jsou slavné plněné kapsy či pstruzi po mlynářsku. Spojení křupavé zeleninové placky a pikantního masa vytvořilo moderní domáckou klasiku, která povyšuje obyčejný bramborák na plnohodnotné a neuvěřitelně lákavé hlavní jídlo.
Obrovskou předností tohoto receptu je jeho úžasná variabilita a prostor pro vlastní kulinářské experimenty. Masovou směs můžete vedle špetky chilli obohatit o poctivou dávku třeného česneku, mletou sladkou papriku nebo čerstvý majoránku. Místo klasického eidamu se do náplně báječně hodí pikantní čedar, uzený sýr nebo trocha pikantní goudy pro ještě výraznější chuťový zážitek. Pro lehčí stravitelnost a příjemný kontrast se k plněným bramborákům skvěle hodí podávat misku čerstvého zeleninového salátu, misku kysaného zelí nebo jemný česnekový dip ze zakysané smetany a čerstvých bylinek.
Oloupané brambory nastrouhejte nahrubo a důkladně je properte. Poté z nich vymačkejte maximum šťávy a vložte je do větší mísy, kde je smíchejte s rozšlehanými vejci, solí a pepřem.
Do směsi vmíchejte nahrubo nastrouhaný tvrdý sýr a pokračujte s přípravou masové náplně. Mleté maso smíchejte s nastrouhanou cibulí, solí, pepřem a chilli kousky.
Z bramborové směsi postupně odebírejte množství o velikosti lžíce, z kterého vytvořte hromádku v pánvi s rozpáleným olejem. Všechny hromádky pokryjte trochou masové náplně a kouskem sýra.
Náplň zakryjte vrstvou bramborové směsi a vzniklé bramboráky smažte asi 3–4 minuty z každé strany.
Tip: Bramboráky odkládejte na ubrousek, který z nich vysaje přebytečný tuk.
Bramboráky plněné mletým masem a sýrem můžete ihned servírovat. Skvěle ale chutnají i zastudena.
Tip: Každou porci můžete doplnit osvěžujícím zeleninovým salátem.
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Zdroj receptu: Ricette di Casa Mia
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato