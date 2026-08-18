Legendární Al Bunda a Cameron Diaz v jednom filmu: Netflix chystá další akční komediiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Legendární Al Bunda a Cameron Diaz v jednom filmu: Netflix chystá další akční komedii
Jedna dětská říkanka, zmizelý chlapec a sériový vrah, který měl být dávno za mřížemi. Přesně tato mrazivá...
Mimozemští parazité, kteří si pochutnávají na lidských mozcích ještě neřekli poslední slovo. Netflix se...
Ještě letos na jaře měl jistou budoucnost. Tvůrci připravovali nové epizody, hlavní hvězda získala nominaci...
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Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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