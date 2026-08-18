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Legendární Al Bunda a Cameron Diaz v jednom filmu: Netflix chystá další akční komedii

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Populární herečka se ujala hlavní role v připravované akční komedii s názvem Bad day. Zahraje si svobodnou matku, která chce v jeden „den blbec splnit slib své dcerky“. Ve filmu se objeví i představitel Ala Bundy Ed O'Neill.
Legendární Al Bunda a Cameron Diaz v jednom filmu: Netflix chystá další akční komedii

Legendární Al Bunda a Cameron Diaz v jednom filmu: Netflix chystá další akční komedii

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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