Legenda slovenské kuchyně – bramborové halušky s brynzou a křupavou slaninou: Recept si rovnou uložte, lepší jinde nenajdete

Horké halušky na talíři, přes ně pořádná vrstva brynzy a navrch křupavý špek. Jakmile se rozvoní po kuchyni, je jasné, že dnes se bude jíst pořádně. Měkké bramborové halušky se v teplé brynze krásně obalí a slaný, dozlatova opečený špek přidá každému soustu něco navíc. Na tomhle jídle je nejlepší, že nepotřebuje žádné složité vymýšlení. Několik obyčejných surovin a máte na stole jednu z nejznámějších slovenských klasik.
Bez brynzy by to ale nebylo ono. Právě ona dává haluškám jejich typickou chuť. Vyrábí se z ovčího hrudkového sýra, který zraje, rozmělní se a nasolí. Díky tomu je brynza lehce nakyslá, slaná, výrazná a má svou charakteristickou vůni. Když se smíchá s horkými haluškami, trochu povolí a vytvoří na nich krémový povlak, který se krásně spojí s chutí brambor.
Brynza má na Slovensku dlouhou tradici a její příběh souvisí hlavně s ovčím pastevectvím. Na salaších se ovčí mléko zpracovávalo na sýr a jeho další úpravou vznikala právě brynza. První brynzárny se na Slovensku začaly objevovat už na konci 18. století. Dnes je Slovenská brynza chráněná označením původu Evropské unie, takže nejde jen o název, který se používá pro jakýkoli ovčí sýr. Za označením stojí konkrétní pravidla výroby a původ na Slovensku.
Halušky samotné vznikly z toho, co bylo po ruce. Brambory, mouka a sůl dokázaly nasytit celou rodinu a z jednoduchého těsta se postupně stalo jídlo, bez kterého si slovenskou kuchyni dnes jen těžko představíme. Každá domácnost může mít trochu jiný způsob přípravy a právě v tom je jejich kouzlo. Někdo má rád halušky menší a měkčí, jiný si potrpí na větší kousky. Důležité je, aby nebyly tvrdé ani moučné.
Když k nim přidáte zakysanou smetanu, brynza bude jemnější a krémovější. Kdo má rád výraznou chuť, může ji nechat vyniknout tak, jak je, a všechno doplnit jen pořádně opečeným špekem. Ten by měl být dozlatova, aby k měkkým haluškám přidal trochu křupnutí. A právě horké halušky, rozteklá brynza a voňavý špek jsou kombinace, která nejlépe funguje hned po dovaření.
Možná právě proto se k nim lidé stále vracejí. Nejsou složité, nepotřebují exotické suroviny a na talíři vypadají přesně tak, jak má domácí jídlo vypadat. Poctivě, jednoduše a tak, že si po první porci často říkáte, jestli si ještě trochu nepřidat.
Brambory oloupejte a najemno nastrouhejte. Přidejte vejce, mouku a sůl a vše promíchejte do těsta, které by mělo být vláčné a spíše měkčí. Množství mouky můžete podle potřeby lehce upravit podle toho, kolik vody brambory obsahují..
Ve velkém hrnci přiveďte k varu dostatečné množství osolené vody. Těsto protlačujte přes síto na halušky přímo do vroucí vody, případně můžete malé kousky těsta odkrajujte z prkénka. Halušky vařte, dokud nevyplavou na povrch, poté je vyjměte děrovanou naběračkou.
Brynzu promíchejte se zakysanou smetanou. Přidejte prolisovaný česnek, podle chuti osolte a opepřete a směs dobře promíchejte. Pokud chcete výraznější chuť brynzy, můžete použít méně zakysané smetany.
Anglickou slaninu nebo špek nakrájejte na menší kostičky. Na pánvi rozehřejte sádlo a špek na něm opečte dozlatova, aby byl na povrchu pěkně křupavý a uvnitř stále šťavnatý.
Uvařené horké halušky promíchejte s připravenou brynzovou směsí. Podávejte je ihned, dokud jsou teplé a brynza na nich zůstává krásně krémová. Nakonec je posypte dozlatova opečeným špekem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová