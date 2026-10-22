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Legenda slovenské kuchyně – bramborové halušky s brynzou a křupavou slaninou: Recept si rovnou uložte, lepší jinde nenajdete

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Stačí brambory, mouka, brynza a pár dalších surovin a na stole máte slovenskou klasiku. Halušky jsou měkké, brynza výrazná a slanina krásně křupavá.
Legenda slovenské kuchyně – bramborové halušky s brynzou a křupavou slaninou: Recept si rovnou uložte, lepší jinde nenajdete

Legenda slovenské kuchyně – bramborové halušky s brynzou a křupavou slaninou: Recept si rovnou uložte, lepší jinde nenajdete

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 05:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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