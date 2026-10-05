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Legenda si hrála s ohněm a spálila se. Anderson Silva zaplatil za frajeřinky a svět UFC se otočil naruby

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Anderson Silva na UFC 162 provokoval, uhýbal s rukama dole a vypadal, že má zápas pod kontrolou. Chris Weidman ho ve druhém kole trefil a ukončil jednu z nejslavnějších vlád v UFC.
Legenda si hrála s ohněm a spálila se. Anderson Silva zaplatil za frajeřinky a svět UFC se otočil naruby

Legenda si hrála s ohněm a spálila se. Anderson Silva zaplatil za frajeřinky a svět UFC se otočil naruby

Zdroj: UFC
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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