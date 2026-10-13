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Legalizace okrádání turistů. Svaz obchodu kritizuje zrušení cenových stropů pro taxikáře

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Praha zrušila omezení, které stanovovalo cenový strop pro řidiče taxi s taxametrem. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu toto rozhodnutí umožní podvodné chování taxikářů.
Legalizace okrádání turistů. Svaz obchodu kritizuje zrušení cenových stropů pro taxikáře

Legalizace okrádání turistů. Svaz obchodu kritizuje zrušení cenových stropů pro taxikáře

Zdroj: Městská policie hlavního města Prahy
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 07:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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