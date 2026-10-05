Lednice zbytečně navyšuje účet za elektřinu většině domácností: Tento geniální trik vám může ušetřit tisíce

Lednice patří ke spotřebičům, které domácnost používá prakticky bez přestávky. I drobný problémy tak mohou mít na její provoz vliv.
Většinu spotřebičů doma zapínáme jen ve chvíli, kdy je použijeme, nicméně lednice je v tomto směru výjimkou. Chladit musí ve dne i v noci, prakticky nonstop. I proto
má smysl věnovat pozornost jejímu stavu, zvlášť pokud je starší nebo jste si v poslední době všimli, že pracuje třeba jinak než dřív. Pravidelná kontrola lednice ji pomůže udržet co nejdéle v rozumném provozu. Prachobyčejný papír odhalí problém s těsněním
Jedním z prvních míst, kam se vyplatí podívat, jsou dveře. Pokud guma po obvodu nedoléhá, dovnitř proniká teplejší vzduch z kuchyně. Spotřebič se pak snaží teplotní rozdíl vyrovnat a může mít víc práce s chlazením.
U mrazáku se navíc může objevit nadměrná námraza. Evropská komise mezi základní doporučení pro úspornější provoz chladniček řadí právě kontrolu a čištění těsnění a také pravidelné odmrazování. Zároveň upozorňuje, že moderní chladicí spotřebiče jsou ve srovnání se staršími generacemi přece jen úspornější.
Nemusíte nutně volat servis. První kontrolu zvládnete sami během několika minut a nepotřebujete k ní žádné speciální vybavení. Mezi těsnění a rám dveří vložte obyčejný list papíru a dveře zavřete. Potom se ho pokuste vytáhnout. Jestli
pocítíte odpor, těsnění v daném místě pravděpodobně přitlačuje. Jestli papír vyklouzne téměř bez námahy, je to problém. Tento jednoduchý postup opakujte na různých místech po celém obvodu dveří.
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Nejde jen o samotnou gumu. Při kontrole se podívejte, jestli dveřím uvnitř něco nepřekáží. Někdy může být problém překvapivě banální, například zásuvka není úplně zasunutá, lahev
tlačí na polici nebo je nádoba příliš blízko dveří. Těsnění také nemusí být na první pohled poškozené. Mohou na něm být drobky, mastnota nebo jiné nečistoty, kvůli kterým nedosedá rovnoměrně. Pokud objevíte praskliny, deformaci nebo místo, kde je guma výrazně povolená, je vhodné zvážit její výměnu. Fotografie: SvětKreativity.cz / Jan Dalecký Lednice, která pořád běží, nemusí být rozbitá
Pozornost si zaslouží i zvuk a délka chodu kompresoru. Pokud máte pocit, že lednice „jede pořád“, nemusí to hned znamenat závadu. Moderní spotřebiče regulují výkon dle potřeby a samotná délka chodu proto není dostatečným důkazem, že je s lednicí něco špatně.
Důležitější je sledovat celý obraz. Změnila se oproti minulosti hlučnost? Objevuje se víc námrazy? Zvyšuje se v ní teplota? Nebo kompresor pracuje dlouho a současně spotřebič nedokáže potraviny dostatečně chladit?
Význam má také prostředí, ve kterém lednice stojí. Pokud je natěsnaná ke zdi nebo umístěná příliš blízko zdroje tepla, například sporáku či radiátoru,
může mít horší podmínky pro odvádění tepla. Při plánování kuchyně proto není dobré řešit pouze rozměry spotřebiče, ale také prostor kolem něj a požadavky konkrétního výrobce. Teplota není jen otázkou úspor
Další věcí, kterou má smysl ověřit, je skutečná teplota uvnitř. Číslo na displeji nebo nastavení ovladače nemusí vždy přesně odpovídat tomu, co se děje v jednotlivých částech lednice. Britská Food Standards Agency doporučuje domácnostem používat teploměr a uvádí, že chladnička by měla mít 5 °C nebo méně; u mrazáku doporučuje −18 °C nebo nižší teplotu.
Pro běžný provoz tedy není potřeba lednici nastavovat na extrémně nízkou teplotu. Zbytečně nízké nastavení může znamenat vyšší spotřebu, aniž by domácnost získala odpovídající užitek.
Pozor je také potřeba dát na přeplnění. Studený vzduch musí uvnitř cirkulovat a příliš natěsnané potraviny mohou jeho proudění omezovat. FSA proto doporučuje ponechat mezi potravinami prostor a skutečnou teplotu pravidelně kontrolovat. U mrazáku je zase problémem námraza. Silnější vrstva ledu zabírá místo a může zhoršovat provoz spotřebiče. Chcete znát skutečnou spotřebu? Změřte ji
Nejjednodušším řešením je zásuvkový wattmetr, který zapojíte mezi zásuvku a spotřebič. U lednice má smysl měřit delší období, protože její odběr se během dne mění. Ideální je sledovat spotřebu několik dnů a výsledek přepočítat na rok. Pokud třeba
měřič ukáže průměrnou spotřebu 0,7 kWh za den, jednoduchý orientační výpočet je 0,7 × 365. Za rok by tedy spotřebič spotřeboval přibližně 256 kWh. Při ceně například 6 korun za kilowatthodinu by roční provoz vyšel zhruba na 1 536 korun. Skutečný účet samozřejmě závisí na vaší ceně elektřiny včetně všech příslušných složek.
Při pohledu na starší lednici můžete narazit na další past. Pokud má například energetický štítek A+++, nelze toto označení jednoduše porovnat s dnešní třídou A. Evropská unie totiž v roce 2021 přešla u řady spotřebičů na novou stupnici A až G.
Staré třídy A+, A++ a A+++ byly postupně nahrazeny jednodušším systémem. Evropská komise zároveň výslovně upozorňuje, že mezi starým a novým označením nelze vytvořit jednoduchou převodní tabulku, protože se změnily také parametry a zkušební metody. Při nákupu je dobré koukat na údaj o roční spotřebě elektřiny v kWh. U nových spotřebičů lze prostřednictvím QR kódu získat také informace z evropské databáze EPREL. Na SvětěKreativity.cz jsme také psali o triku, který s pomocí lednice udrží čerstvý chléb.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů
Evropská komise, Evropská komise, Evropská komise, Food Standards Agency
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Jak lednice zbytečně navyšuje účet za elektřinu: Spoustu peněz může stát i nefunkční těsnění pochází z webu Světkreativity.