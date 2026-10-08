Lednice vám tajně žere o 30 % víc proudu: Češi netuší, že viníkem je plíseň v těsnění. Zbavíte se jí za pár korun

Gumového těsnění kolem dveří lednice si skoro nikdo nevšímá. Přitom právě ono rozhoduje o tom, jak dlouho běží kompresor a kolik nakonec zaplatíte za elektřinu. Když se v jeho drážkách usadí špína a plíseň, dveře přestanou pořádně doléhat a problém jede dál potichu. Náprava přitom vyjde skoro na nic.
Jak poznáte, že těsnění zlobí
Nejrychlejší kontrola trvá pár vteřin a zvládne ji každý. Vezměte obyčejnou bankovku nebo přeložený list papíru, vložte ho mezi gumu a rám a zavřete dvířka. Potom papír pomalu tahejte ven. Když klade odpor a drží, guma těsní dobře. Jestli vyjede skoro bez odporu nebo vypadne sám, dveře netěsní. Test zopakujte nahoře, dole i v rozích, protože slabá místa se objevují hlavně tam.
Hodně napoví i pouhý pohled. Všímejte si:
prasklin, ztvrdlé nebo odchlípnuté gumy, černých skvrn od plísně, kapiček vody kolem dveří. Přečtěte si také: Češi vůbec neví, že do důchodu jde jít už v 60 letech a stejně dostat průměr. Je k tomu potřeba udělat tyhle věci
Takové příznaky napovídají, že guma přestává spolehlivě doléhat.
Proč zanedbané těsnění prodraží provoz
Gumový profil má jediný úkol. Nepustit studený vzduch ven a teplý dovnitř. Jakmile přestane doléhat, chlad uniká a kompresor musí běžet mnohem déle, aby teplotu dohnal. Spotřeba tím roste a motor se víc namáhá.
Netěsnící dveře navíc patří k hlavním příčinám rychlé tvorby námrazy. A led uvnitř dokáže účet pořádně nafouknout. Podle webu ČESKÉSTAVBY vrstva silnější než tři milimetry prodraží provoz chladničky až o 75 procent. Drobná závada na gumě se tak během pár let promění v nepříjemnou položku ve vyúčtování.
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Na čištění nepotřebujete drahou chemii. Postupujte po krocích:
než se do toho pustíte, odpojte spotřebič od elektřiny; namíchejte si jeden z osvědčených roztoků: lžíci jedlé sody rozpusťte v litru teplé vody, nebo smíchejte bílý ocet s vodou v poměru jedna ku jedné; nanesený roztok rozpracujte v záhybech vysloužilým zubním kartáčkem a volte radši lehké tahy, protože poddajná guma se tlakem snadno zdeformuje nebo poškrábe; nakonec těsnění otřete čistou vlhkou utěrkou a vysušte.
U plísně buďte obezřetní. Výrobci jako Bosch radí čistit zaplísněné těsnění pouze čistou vodou a pak ho nechat dobře uschnout. Když je guma čistá a suchá, natřete ji tenkou vrstvou vazelíny nebo potravinářského oleje. Zůstane pružná a dřív nezkřehne.
Přečtěte si také: Mají důchodci v Česku až moc peněz? Srovnání bere dech: Poláci přijdou o 60 % příjmu, Slováci berou o 4 000 Kč méně Na vyčištění těsnění i celé lednice si vystačíte s octem, sodou a hadříkem, drahou chemii nepotřebujete. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Týdenní návyk, který plísni nedá šanci
Aby se špína a plíseň vůbec neusadily, stačí málo. Zaveďte si malý týdenní rituál. Navlhčeným hadrem projeďte drážky a zbavte je zbytků jídla i usazené vlhkosti. Bez nich plíseň nemá z čeho vyrůst.
Rozlitou omáčku nebo kapku šťávy řešte hned, jakmile se to stane. Dokud je stopa čerstvá, zmizí jedním přetřením. Zaschlá už se do gumy zakousne a dá pěknou práci. Pomůže i pořádek uvnitř. Přeplněné police nebo lahev, která brání dovření dveří, působí podobně jako rozbité těsnění, protože dovnitř stále proudí teplý vzduch.
Kdy už čištění nestačí
Guma nevydrží věčně. Běžná životnost těsnění se pohybuje zhruba mezi pěti a deseti lety a pravidelná péče ji ještě protáhne. Někdy ale ani důkladné umytí nepomůže. Pokud se guma drolí, ztvrdla nebo z ní i po vyčištění táhne zápach, její čas vypršel a je potřeba sáhnout po náhradě.
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Nová lednice kvůli tomu být nemusí. U většiny modelů se vyměňuje jen samotný gumový profil a ten vyjde na stokoruny až nižší tisíce. Stačí z typového štítku opsat značku a sériové číslo a objednat díl přesně na váš spotřebič. Při dnešních cenách energií se taková investice vrátí docela rychle.
Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/tahle-podcenovana-cast-lednice-muze-po-letech-zdrazit-provoz-o-tisice-zkontrolujte-ji-vcas, https://www.ceskestavby.cz/clanky/proc-se-v-nam-lednici-stale-tvori-namraza-a-jak-tomu-zabranit-32002.html, https://www.bosch-home.com/cz/servis/podpora/plisen-v-chladnicce, https://www.haier-europe.com/cs_CZ/blogs/news/jak-vycistit-lednici-vcetne-tesneni-a-odtoku, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/tesneni-lednicky-plisen-spina-jak-vycistit/