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Lednice vám tajně žere o 30 % víc proudu: Češi netuší, že viníkem je plíseň v těsnění. Zbavíte se jí za pár korun

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Gumového těsnění kolem dveří lednice si skoro nikdo nevšímá. Přitom právě ono […]
Lednice vám tajně žere o 30 % víc proudu: Češi netuší, že viníkem je plíseň v těsnění. Zbavíte se jí za pár korun

Lednice vám tajně žere o 30 % víc proudu: Češi netuší, že viníkem je plíseň v těsnění. Zbavíte se jí za pár korun

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 03:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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